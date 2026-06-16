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U TIJEKU NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dva čelna mjesta u Holdingu su prazna, a ovo su plaće menadžerskog vrha: Od 4200 do 6800 eura

Patrik Macek
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.06.2026.
u 07:00

Predsjednik Uprave Ivan Novaković ima plaću od 6800 eura bruto a  ostali članovi uprave 6450. Šef ČIstoće Davor Vić dobiva i naknadu za stanovanje u drugom gradu...

Nakon što je direktor zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje podnio ostavku, a član uprave Zagrebačkog holdinga napustio tu poziciju, upravo je u tijeku natječaj za zamjenu na obje funkcije. – Ovi javni natječaji prilika su za kandidate i kandidatkinje koji imaju izražene liderske vještine te visoku motivaciju za davanje doprinosa razvoju Zagreba kroz upravljanje najvećom komunalnom tvrtkom u Hrvatskoj. 

Pozivamo zainteresirane, posebice one s iskustvom rada u kompleksnim poslovnim sustavima ili komunalnim društvima, da svoje prijave na oba natječaja podnesu do 29. lipnja 2026 – poručili su u komunalnom megadivu. Zahtjevni su to i kompleksni poslovi, stoga ne iznenađuje da Holding kandidate nastoji privući i plaćom koja se, kako stoji na njihovim službenim stranicama, broji u tisućama eura bruto. Tu su i druge pogodnosti, poput dostupnosti službenog automobila 24 sata dnevno te ostalih naknada po kolektivnom ugovoru. 

Podaci o primanjima članova uprave i voditelja podružnica u Zagrebačkom holdingu javno su dostupni te se redovito ažuriraju, pa prema njima možemo zaključiti da će budući član uprave u komunalnom divu imati bruto plaću od 6450 eura, uz povećanje od 0,5 posto po godini staža te službeno vozilo. Što se tiče direktora Vodoopskrbe i odvoodnje, nedavno smijenjeni Marko Blažević imao je plaću od 5500 eura, a dobivao je i naknadu za prehranu. U Holdingu naglašavaju da će primanja novoizabranog direktora biti objavljena nakon što završi natječaj za zapošljavanje. 

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A koliko iznose primanja ostalih članova Uprave i voditelja Holdingovih podružnica? Predsjednik Uprave Ivan Novaković ima plaću od 6800 eura bruto a  ostali članovi uprave 6450. Plaće po podružnicama se razlikuju, a među njima najvišu plaću imaju voditelj Zagrebačkih cesta Jurica Krleža, šefica Zrinjevca Božena Cvitanović i voditelj Čistoće Davor Vić, koji zarađuju 5500 eura bruto. Vić, pohvrh toga, prima i 1084 eura mjesečno naknade za stanovanje u drugom gradu, budući da je iz Osijeka.

Plaću od 4900 bruto imaju voditelji Autobusnog kolodvora Josip Krajina, Zagrebparkinga Dinko Herman te šefice Robnih Terminala Roberta Čupić i Vladimira Nazora Irena Benko, a 4200 eura bruto zarađuju voditeljica podružnice AGM Sandra Klisović, Sretan Šarić iz Arene Zagreb i Filip Jurišić iz podružnice Zagrebački digitalni grad. Svi oni imaju povećanje plaće od 0,5 posto za svaku godinu staža, službeni automobil te dodatne naknade zajamčene kolektivnim ugovorom. 

Što se tiče ostalih trgovačkih društava u sastavu Holdinga, direktor Gradske plinare Zagreb – Opskrba Jeronim Tomas zarađuje 5500 eura bruto, a isto vrijedi i za šefove Gradske Plinare Zagreb te Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva (GSKG) Dalibora Pudića i Slavena Sladoljeva

Što se tiče uvjeta natječaja koji su upravo u tijeku, kandidat za člana Uprave mora imati završeni fakultet, najmanje deset godina radnog iskustva,  najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u upravljanju trgovačkim društvima, a potrebno je složiti i prijedlog aktivnosti usmjerenih unaprjeđenju kvalitete komunalnih usluga ZGH d.o.o. na najviše dvije stranice. Što se tiče natječaja za voditelja ViO–a, od kandidata se traži najmanje osam godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje četiri godine upravljanja složenim organizacijskim strukturama ili najmanje osam godina radnog iskustva u struci od toga najmanje četiri godine na mjestu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. 

Ključne riječi
Zagreb Zagrebački holding plaće

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