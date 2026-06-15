FOTO Zagrepčani se više od 10 godina žale na stanje pruge na ovoj dionici, danas su krenuli radovi
Nakon Branimirove, započeli su radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj. Radovi se izvode na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, pri čemu će tramvajski promet privremeno zamijeniti autobusna linija 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju Zvonimirove i Ulice Pavla Šubića, a završetak je planiran do 7. rujna.
Točno prekoputa njihovih zgrada, pruga je ulegnuta pa kada tramvaj uleti u tu rupu loveći zeleno svjetlo na semaforu, kako su opisali, stanovi im vibriraju do te mjere da često pomisle kako je riječ o potresu.