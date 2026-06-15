FOTO Zagrepčani se više od 10 godina žale na stanje pruge na ovoj dionici, danas su krenuli radovi

Nakon Branimirove, započeli su radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj. Radovi se izvode na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, pri čemu će tramvajski promet privremeno zamijeniti autobusna linija 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju Zvonimirove i Ulice Pavla Šubića, a završetak je planiran do 7. rujna.
Nakon Branimirove, započeli su radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj. Radovi se izvode na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, pri čemu će tramvajski promet privremeno zamijeniti autobusna linija 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju Zvonimirove i Ulice Pavla Šubića, a završetak je planiran do 7. rujna.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Podsjetimo kako su nam se stanari Zvonimirove 35 i 37 žalili na jake vibracije i buku koje stvara prolazak tramvaja.
Podsjetimo kako su nam se stanari Zvonimirove 35 i 37 žalili na jake vibracije i buku koje stvara prolazak tramvaja.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Točno prekoputa njihovih zgrada, pruga je ulegnuta pa kada tramvaj uleti u tu rupu loveći zeleno svjetlo na semaforu, kako su opisali, stanovi im vibriraju do te mjere da često pomisle kako je riječ o potresu.
Točno prekoputa njihovih zgrada, pruga je ulegnuta pa kada tramvaj uleti u tu rupu loveći zeleno svjetlo na semaforu, kako su opisali, stanovi im vibriraju do te mjere da često pomisle kako je riječ o potresu.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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A upravo su se nakon potresa koji je metropolu pogodio prije pet godina, požalili su se također, problemi koje im loše stanje pruge zadaje već desetak godina dodatno pogoršali.
A upravo su se nakon potresa koji je metropolu pogodio prije pet godina, požalili su se također, problemi koje im loše stanje pruge zadaje već desetak godina dodatno pogoršali.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Zgrade su tada dobile određen stupanj oštećenja pa se vibracije, ustvrdili su, jače manifestiraju. I to toliko da neki primjećuju ozbiljna oštećenja u svojim stanovima.
Zgrade su tada dobile određen stupanj oštećenja pa se vibracije, ustvrdili su, jače manifestiraju. I to toliko da neki primjećuju ozbiljna oštećenja u svojim stanovima.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Nakon Branimirove, započeli su radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj.
Nakon Branimirove, započeli su radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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