Više od 400 kuća u ovom dijelu Zagreba nema priključak na kanalizaciju, HDZ kaže da će oni to riješiti

Znate li da više od 400 stambenih objekata na području mjesnog odbora Medvedgrad (Mikulići, Lukšići, Fraterščica, Bijenik) nema priključak na kanalizaciju, upitali su to iz područne organizacije HDZ-a Črnomerec. "E, pa tome se nazire kraj! Zahvaljujući inicijativi i ogromnim naporima HDZ-ovih vijećnika i predsjednika vijeća mjesnog odbora Medvedgrad; Danijelu Vuku u prošlom mandatu i aktualnom predsjedniku Mariju Tudjeku u aktualnom mandatu, prijedlog je jednoglasno prošao vijeće", pohvalili su se dodajući kako je Vodoopskrba i odvodnja započela s radovima na regulaciji korita vodotoka i izgradnji sabirnog kolektora Veliki potok čime će se steći preduvjeti za širenje kanalizacijske i vodovodne mreže.

Naveli su i ulice obuhvaćene projektom, a to su: Miroslava Vaupotića, Miheljščak, Put Kalmana Mesarića, Lubenjaki, Lubenjaki I i II, Matuni, Matunski odvojak, Gladnica, Loznica, Bijenik mali, Veliki potok, Mali potok, Supleti Mikulići gornji. "Sredstva za realizaciju ovog projekta (4,3 mil. eura+PDV) osigurana su kroz EU projekt, a priključci za kanalizaciju su besplatni stoga molimo susjede koji imaju nekretninu na navedenim lokacijama da podnesu zahtjev za priključak prema Vodoopskrbi i odvodnji", napomenuli su iz HDZ-a.