Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OVE ULICE SU OBUHVAĆENE PROJEKTOM

Više od 400 kuća u ovom dijelu Zagreba nema priključak na kanalizaciju, HDZ kaže da će oni to riješiti

Foto: HDZ Črnomerec / Faceboook
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
17.04.2026.
u 12:38

Znate li da više od 400 stambenih objekata na području mjesnog odbora Medvedgrad (Mikulići, Lukšići, Fraterščica, Bijenik) nema priključak na kanalizaciju, upitali su to iz područne organizacije HDZ-a Črnomerec. "E, pa tome se nazire kraj! Zahvaljujući inicijativi i ogromnim naporima HDZ-ovih vijećnika i predsjednika vijeća mjesnog odbora Medvedgrad; Danijelu Vuku u prošlom mandatu i aktualnom predsjedniku Mariju Tudjeku u aktualnom mandatu, prijedlog je jednoglasno prošao vijeće", pohvalili su se dodajući kako je Vodoopskrba i odvodnja započela s radovima na regulaciji korita vodotoka i izgradnji sabirnog kolektora Veliki potok čime će se steći preduvjeti za širenje kanalizacijske i vodovodne mreže.

Naveli su i ulice obuhvaćene projektom, a to su:  Miroslava Vaupotića, Miheljščak, Put Kalmana Mesarića, Lubenjaki, Lubenjaki I i II, Matuni, Matunski odvojak, Gladnica, Loznica, Bijenik mali, Veliki potok, Mali potok, Supleti Mikulići gornji. "Sredstva za realizaciju ovog projekta (4,3 mil. eura+PDV) osigurana su kroz EU projekt, a priključci za kanalizaciju su besplatni stoga molimo susjede koji imaju nekretninu na navedenim lokacijama da podnesu zahtjev za priključak prema Vodoopskrbi i odvodnji", napomenuli su iz HDZ-a. 
Ključne riječi
Zagreb Medvedgrad kanalizacija HDZ

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
12:47 17.04.2026.

Tomašević mora prvo milijune svojim udrugama podjeliti a onda ako vama sirotinjo šta ostane ostane

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

MIJENJA SE VAŽAN DOKUMENT

Najveći zagrebački poligon za autoškole mora seliti! Znamo i kamo, instruktori nezadovoljni: 'To je nepraktično'

Poligon koji je zaključkom o davanju HAK-u na privremeno korištenje prometnih poligona bio uspostavljen na Borongaju  prenamijenjen je u "Park and Ride" površinu. Stoga, na predmetnoj čestici nije moguće provoditi program vozačkih ispita za buduće vozače motornih vozila. Kao zamjenska lokacija i prometni poligon određuje se površina na Žitnjaku – stoji u dokumentu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!