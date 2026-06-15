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NAPADI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Politički rat u Gornjoj Dubravi se nastavlja, 'meta' su ovaj put biciklističke staze: 'Prvo staze. Onda javni bicikli'

Zagreb: Novouređena Krapinska ulica
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.06.2026.
u 20:00

Marko Periša, Gradski zastupnik HDZ-a u Skupštini Grada Zagreba, te njegov stranački kolega Neven Mikša snimili su video u kojem nastoje ukazati na manjak biciklističkih staza na području četvrti na istoku Zagreba. Brzo su se oglasili iz tamošnjeg ogranka stranke Možemo, pa su ukazali na situaciju za koju smatraju da proturječi stavu HDZ–a

Vladajuća većina u Vijeću gradske četvrti Gornja Dubrava koju predvodi HDZ i manjina na čelu sa strankom Možemo već nekoliko tjedana na društvenim mrežama vode "rat" s objavama namijenjenim protiv druge strane, a nakon (ne)sudjelovanja u gradskom projektu participativnog budžetiranja sad su na red kao tema došle biciklističke staze na području četvrti – ili, bolje rečeno, nedostatak istih

Marko Periša, gradski zastupnik HDZ-a u Gradskoj skupštini, te njegov stranački kolega Neven Mikša snimili su video u kojem nastoje ukazati na manjak biciklističkih staza na području četvrti na istoku Zagreba. – U Dubravi, kao i u mnogim dijelovima Zagreba, građani trebaju povezanu mrežu biciklističkih staza koja će omogućiti sigurno i jednostavno svakodnevno kretanje. Biciklisti bez sigurnih biciklističkih staza su prisiljeni birati između kolnika i nogostupa, što nije rješenje ni za bicikliste ni za ostale sudionike u prometu. Ne možemo govoriti o modernoj mobilnosti ako se ulaganja svode na javne bicikle, dok osnovna prometna infrastruktura za njihovo sigurno korištenje izostaje. Prvo biciklističke staze. Onda javni bicikli. Tek tada sustav ima smisla – poručio je. 

Brzo su se oglasili iz tamošnjeg ogranka stranke Možemo, pa su ukazali na situaciju za koju smatra da proturječi stavu HDZ–a vezano uz biciklističku infrastrukturu. – HDZ-ovi vijećnici su zadnjih tjedan dana poželjeli bolju biciklističku infrastrukturu – možda ste vidjeli video koji su objavili. Shvatili su da bi se tako lakše, ugodnije i brže kretali svi – oni koje žele biciklom bi bili sigurniji u prometu, a oni koji koriste javni prijevoz ili osobne automobile bi tako imali manje "konkurencije" na cesti. 

Jedini problem je što istovremeno traže da se ta infrastruktura ipak podredi automobilskom prometu, ️pa su tako prije 3 mjeseca tražili da se biciklistička staza na ulici Klin (od Krotovice do boćališta) prenamijeni u - parking! Mjesni odbor Trnovčica je to poželio, a kolege im iz VGČ-a Gornja Dubrava su podržali (HDZ, Drito i Josip Jonjić). Mi smo, naravno, bili protiv toga. Ne znamo od kuda je došao taj prijedlog, ali najčešće bude od lokalnih ugostitelja i pružatelja ostalih usluga koji misle da imaju pravo pred svojim lokalom na besplatan parking za sebe i svoje goste. Pa onda kad im se biciklistička staza nađe na putu tim lošije po nju – idemo je pretvoriti u parking! 

Slična situacija je i u Vinodolskoj ulici. Više godina je cijelo vijeće tražilo da se osigura slobodan prolaz za pješake na označenoj pješačkoj stazi i da se to osigura stupićima - jer su deseci automobila bili parkirani ispred kafića i restorana. Sada kada to konačno imamo, MO 30. svibnja i VGČ Donja Dubrava zanemaruju interes više stotina ljudi koji trebaju tu stazu slobodnu od automobila i izlaze u susret onome radi koga je taj parkirni nered nastao – lokalnom ugostitelju! – poručili su. 

Ključne riječi
HDZ Možemo! Zagreb Dubrava biciklističke staze

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