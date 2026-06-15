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POSLJEDICE VELIKOG NEVREMENA

Ovo su najmanji i najveći iznosi pomoći za štetu nakon velike oluje: Zagreb za stradalu kuću odobrio 26 eura, 2940 eura za automobil

nevrijeme staro
Foto: Željko Hladika/Pixsell
1/10
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.06.2026.
u 14:10

Maksimalan iznos pomoći iznosi 15.000 eura za stambene objekte i 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura po korisniku. Kao što se može vidjeti na objavljenom popisu, iznosi za isplatu uglavnom su daleko ispod ovog maksimuma

Nakon 75 dana od olujnog nevremena u ožujku, Grad Zagreb objavio je prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata građanima. Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od 305.256,25 eura, dok je za isplatu odobreno 213.679,59 eura. Među odobrenim zahtjevima koji su prijavljeni na javni poziv Grada Zagreba, njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće te 28 na stanove.

Kako se može vidjeti na listi koju su objavili na svojim službenim stranicama, najviši iznos za isplatu bio je 2940 eura, za oštećeni automobil, a najniži 26,25 eura, koliko će se isplatiti za štetu na obiteljskoj kući. Iznosi su se uglavnom kretali od stotinjak do oko 1500 eura, uglavnom su se odnosili na štetu na kućama te, u nekim slučajevima, na oštećena vozila. Iznosi iznad 2000 eura uglavnom su bili vezano uz štetu na automobilima. 

Kao i nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, podsjetili su u Gradu, stanovnici imaju pravo na novčanu pomoć u visini od 70 posto procijenjene štete. Maksimalan iznos pomoći iznosi 15.000 eura za stambene objekte i 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura po korisniku. Kao što se može vidjeti na objavljenom popisu, iznosi za isplatu uglavnom su daleko ispod ovog maksimuma. 

– Važno je istaknuti i kako za olujno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb krajem ožujka nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. Također, i u slučajevima kada su uvjeti za proglašenje prirodne nepogode ispunjeni, pomoć predviđena zakonom u pravilu iznosi do 5 posto procijenjene štete, dok pomoć koju Grad Zagreb osigurava građanima iznosi 70 posto procijenjene štete.

U provedbi svih faza postupka sudjelovalo je više od 150 zaposlenika Grada Zagreba, od zaprimanja prijava do procjene štete i obrade dokumentacije. Obrada preostalih zahtjeva i dalje traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna 2026. godine – kazali su ranije u Gradu. 

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nevrijeme staro
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Ključne riječi
Oluja odšteta Zagreb

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