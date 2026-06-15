Nessa je u skloništu naučila vjerovati ljudima, vrijeme je da pronađe dom

Nessa je u sklonište stigla jako plaha i nepovjerljiva. Othranila je svoju štenad, a s vremenom je u skloništu naučila vjerovati ljudima pa sad bez problema ide u šetnje. Nedostaje joj jedino dom.

Volonteri udruge Sigurna kućica kažu da djeluje kao da je istrčala maraton i stala nadomak cilja, jer nema ruke koju joj netko treba pružiti da je povede svojoj kući. Napokon da prođe kroz taj cilj i iza sebe ostavi život pun neizvjesnosti i iščekivanja.

Nessa je srednje veliki pas, sa psima u skloništu odlično ser slaže. Čipirana je, cijepljena i kastrirana. Za ostale informacije nazovite Sklonište za životinje Velika Gorica, 095 400 0567.