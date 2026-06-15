Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
Velika senzacija na SP-u! Moćni Španjolci kiksali protiv autsajdera
UŽIVO Salah i Egipat nadaju se dobrom rezultatu protiv moćne Belgije
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ima li nade

Nessa je u skloništu naučila vjerovati ljudima, vrijeme je da pronađe dom

Foto: Privatna arhiva
VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 21:10

Sklonište za životinje Velika Gorica trebalo je biti samo privremeni dom, predugo se zadržala u njemu. Za sve informacije nazovite 095 400 0567

Nessa je u sklonište stigla jako plaha i nepovjerljiva. Othranila je svoju štenad, a s vremenom je u skloništu naučila vjerovati ljudima pa sad bez problema ide u šetnje. Nedostaje joj jedino dom.

Volonteri udruge Sigurna kućica kažu da djeluje kao da je istrčala maraton i stala nadomak cilja, jer nema ruke koju joj netko treba pružiti da je povede svojoj kući. Napokon da prođe kroz taj cilj i iza sebe ostavi život pun neizvjesnosti i iščekivanja.

Nessa je srednje veliki pas, sa psima u skloništu odlično ser slaže. Čipirana je, cijepljena i kastrirana. Za ostale informacije nazovite Sklonište za životinje Velika Gorica, 095 400 0567.
Ključne riječi
Sigurna kućica pas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!