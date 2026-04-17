FOTO Pogledajte što je ostalo od Audija! Usred noći planuo automobil u Zagrebu

U noći na četvrtak, 17. travnja oko 1.30 sati, u zagrebačkom Podsusedu izbio je požar osobnog automobila. Kako je priopćila policija, u Ulici Banski vinogradi zapalio se Audi zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 58-godišnjakinje. Vozilo je u požaru u potpunosti izgorjelo. Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Uzrok požara zasad nije poznat, a očevid će utvrditi sve okolnosti događaja.