FOTO Totalna ludnica u Samoboru: Više od 2000 biciklista stiglo je na cilj, pogledajte prizore s Vugrinščaka

Danas se održava 44. Večernjakova biciklijada, jedne od najdugovječnijih i najomiljenijih rekreativnih manifestacija u Hrvatskoj. Sudionike očekuje dan ispunjen rekreacijom, glazbom, zabavom i brojnim sadržajima za sve generacije.
Točno u 10 sati kolona biciklista krenula je prema Sportsko-rekreacijskom centru Vugrinščak. Uz DJ-a i Renatu Sopek, sudionike je na startu dočekao gastro kutak te brojni sportski, zabavni i edukativni sadržaji.
Di-go na Vugrinščaku ima svoj corner sa zabavnim aktivnostima, dok ljubitelje sporta očekuju natjecanja inspirirana nogometom, uključujući ljudski nogomet i igre preciznosti. Najmlađi uživaju u dječjem kutku s napuhancima, a ljubitelji biciklizma okušali su se na poligonu organiziranom u suradnji s Biciklističkim klubom Krpelji, dok će kreativce privući Paint & Wine radionica.
Program donosi i niz sportsko-edukativnih sadržaja među kojima se ističe prometna radionica Večernjakove novinarke namijenjena najmlađima. Poseban naglasak stavljen je i na zdravlje sudionika pa će Hrvatska liga za hipertenziju kroz akciju "Lov na tihog ubojicu“ provoditi besplatna mjerenja krvnog tlaka, kolesterola i glukoze te analizu sastava tijela.
Na događaju će se predstaviti i brojne organizacije. Među njima je World Wide Fund for Nature (WWF), jedna od najvećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode koja djeluje u više od stotinu zemalja i već desetljećima radi na očuvanju prirode i okoliša.Vrhunac programa slijedi od podneva kada na pozornicu stiže popularni šibenski bend BluVinil koji će oni biti zaduženi za odličnu atmosferu nakon vožnje. Koncert traje do 14 sati, nakon čega se zabavni, sportski i edukativni sadržaji nastavljaju sve do 18 sati.
Vožnja je to utkana u samo srce Zagreba koja već 44. godinu zaredom osvaja bicikliste entuzijaste razne životne dobi. Danas se održava 44. Večernjakova biciklijada, jedne od najdugovječnijih i najomiljenijih rekreativnih manifestacija u Hrvatskoj.
Uz DJ-a i Renatu Sopek, sudionike je na startu dočekao gastro kutak te brojni sportski, zabavni i edukativni sadržaji. Di-go će na Vugrinščaku imati svoj corner sa zabavnim aktivnostima, dok ljubitelje sporta očekuju natjecanja inspirirana nogometom, uključujući ljudski nogomet i igre preciznosti. Najmlađi će moći uživati u dječjem kutku s napuhancima, a ljubitelji biciklizma okušati se na poligonu organiziranom u suradnji s Biciklističkim klubom Krpelji, dok će kreativce privući Paint & Wine radionica.
Program donosi i niz sportsko-edukativnih sadržaja među kojima se ističe prometna radionica Večernjakove novinarke namijenjena najmlađima. Poseban naglasak stavljen je i na zdravlje sudionika pa će Hrvatska liga za hipertenziju kroz akciju "Lov na tihog ubojicu“ provoditi besplatna mjerenja krvnog tlaka, kolesterola i glukoze te analizu sastava tijela.Na događaju će se predstaviti i brojne organizacije. Među njima je World Wide Fund for Nature (WWF), jedna od najvećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode koja djeluje u više od stotinu zemalja i već desetljećima radi na očuvanju prirode i okoliša.Vrhunac programa slijedi od podneva kada na pozornicu stiže popularni šibenski bend BluVinil koji će oni biti zaduženi za odličnu atmosferu nakon vožnje. Koncert traje do 14 sati, nakon čega se zabavni, sportski i edukativni sadržaji nastavljaju sve do 18 sati.