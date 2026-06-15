Požari su česti na kompleksu tvornice Sljeme: 'Igraju se sa životima, vrlo vjerojatno nesvjesni što rade'

Na kompleksu bivše tvornice Sljeme u Sesvetama danas je izbio požar. Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar. Gorio je otpad na dva mjesta. No, ovo nije prvi put da na ovom kompleksu reagiraju vatrogasci i policija. Požari su tu u zadnje vrijeme česti, govori nam Radoslav Dumančić iz Udruge Zelene i plave Sesvete.

- Često se događa zadnjih mjesec i pol dana. Ovaj je palež čini mi se najozbiljniji. Prostor je očito izložen vandalizaciji od strane klinaca koji ovdje eksperimentiraju, pale i iz blizine gledaju što se događa. Ovo postaje opasno, prije svega za njih ali i ostale građane. Igraju se sa životima, vrlo vjerojatno nesvjesni što rade - rekao nam je Dumančić, tajnik Udruge.

Dumančić dodaje kako je u posljednjih mjesec i pol dana ovo šesti ili sedmi slučaj požara. Svaki put, kaže, interveniraju vatrogasci i policija, no incidenti ne prestaju. - Klinci snimaju svoje raznorazne eksperimente, dobrim djelom su tu ruševne zgrade. Prije nekoliko dana tu je bilo desetak vatrogasaca - izjavio je Dumančić dodajući kako ih je nedavno jedna gospođa snimila na što su oni reagirali tako da su je zasuli kamenjem.

Inače, Udruga Zelene i plave Sesvete već se desetak godina zalaže da se ovaj kompleks transformira i prenamjeni u nešto što će biti korisno građanima. - Želimo da se to transformira u novo središte Sesveta - rekao je Dumančić.