'Baka je hodala preko polja i planina u grad, slično se osjećam': Zagrepčanka opisala s čim se nosi

Nadahnuta gospođom iz par članaka koja uzastopno parkira auto gdje ne smije i dobiva kazne jer nema garažu ni dvorište, jedna Zagrepčanka na Redditu pita što je s onima koji imaju dvorište i garažu, a uporno parkiraju na nogostupu. I to, objašnjava, mjesto ispred svoje kuće rezerviraju tablom zabranjenog parkiranja kupljenom preko interneta za tri eura da se slučajno neko drugi ne parkira.

"U kvartu hodam praktički po sredini ceste jer su s obje strane pakirani auti, jedna kuća ima tri auta i kad imaju dvorište, auto je ispred. Ako ih i nema, imam 'agility course' s preskakanjem prepona i zaobilaženjem čunjeva. Auti jure 70 u zoni 40 pa koče pa zaobilaze pa trube. Baka mi je pričala da je hodala preko polja i planina kroz sve i svašta u grad, a ja se osjećam kao da imam isto s**nje s modernim štihom. Prometni redar prođe jednom godišnje", objašnjava pa pita je li "čangrizava baba" ili bi ovome više trebalo stati na kraj, a uz objavu je priložila i fotografije.

U komentarima se javio Zagrepčanin koji je rekao kako i njemu to bezeciranje mjesta izrazito ide na živce. "Ne,nisi vlasnik ulice ispred svoje kuće", dodao je. Netko je napisao i da je postavljanje prometnih znakova na svoju ruku ilegalno i može se dobiti dobra kazna za to. Netko je napisao i kako bi brzo prestali da dobiju kaznu svaki dan. "Nažalost gradska vlast zbog populizma odbija uvesti reda i ignoriraju problem. Iako imaju sve potrebne ovlasti", smatra.

U nekoliko komentara javili su se stanovnici Botinca koji kažu kako je u tom zagrebačkom kvartu posebno problematično. "Botinec mi nekad izgleda kao labirint od tih parkiranih po nogostupima. Jedan lijevo, dva desno pa tak kroz sve moguće ulice. Uredno svaki ima dvorište, ali vani je ipak lakše i brže + hrpa ih renta stanove bez osiguranog parkinga", piše u jednom od njih, a u drugom se dodaje: "Kad sam živjela u Botincu sam poludjela zbog ovog, nema ni "n" od nogostupa zbog auta, moraš hodati isključivo po cesti, a ak te neko udari tko ti kriv".

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