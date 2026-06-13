UŽIVO 3,2,1 - start! Krenula je najpoznatija karavana, odlična atmosfera na Večernjakovoj biciklijadi: Dolazit ćemo dok možemo!

Danas se odvija 44. Večernjakova biciklijada

Biciklisti voze rutu od Zagreba do Samobora, dugu čak 20 kilometara

Na cilju ih čeka zabavni program i niz sadržaja za rekreaciju i druženje na otvorenome poput kviza, radionica i koncerta

TIJEK DOGAĐAJA PRATITE OVDJE:

10:00 - Krenula je 44. Večernjakova biciklijada - pogledajte atmosferu i srce na dva kotača koja spaja Zagreb i Samobor.

09:52 - Večernjakova bicikljada poznata je po tome što na jednom mjestu okuplja bicikliste entuzijaste različitie životne dobi, ali i priča koje ih vežu za vožnju na dva kotača. Bračni par iz Bregane našem je Dariju Topiću otkrio je kako su stalni posjetitelji Večernjakove karavane.

-To je jednostavno uživancije, dolazit ćemo dokle god možemo. Imam 86 godina, nadam se da ću biti još nekoliko godina ovdje. Supruga je podrška, ona me je došla ispratiti - podijelio je jedan od sudioniika.

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Čak s Jamajke na Biciklijadu došla je Alianja. -Čula sam da je zabavno, pa sam se odlučila pridružiti. Tu sam već mjesec dana, uskoro se vraćam. Nisam htjela ovo propustiti- kazala je našoj Hani Ivković Šimičić.

Na biciklijadu su došli i Gordan Ivezić i Lola, 8-godišnja kujica. - Već nam je ovo četvrta biciklijada, Lola se voli voziti u prikolici. Ide s nama svuda.

Biciklijadu vozi i 8-godišnja kujica Lola, vlasnik Gordan: 'Obožava svoju prikolicu' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

09:43 - Naš reporter Dario Topić javlja se s Tuđmanca. Pogledajte atmosferu na startu.

09:40 - Sve više sudionika stiže na Tuđmanac. Večernji list i sportski partner Biciklijade Intersport zajednički su nagradili tri najsmješnije biciklističke uspomene, pristigle kroz naš nagradni natječaj na društvenim mrežama. Troje dobitnika - Leon Kečkeš, Ivana Bilić i Marija Rimoldi osvojili su Nakamura bicikle, model Catch 2.6, pojedinačne vrijednosti preko 450 eura!. Bicikle su uručili Dražen Novak (Večernji list) i Bojan Popović (Instersport).

09:15 - Na startu biciklijade, svoj kutak je otvorio i Di-go koji će sudionicima pružati slatku okrepu krafnama prije starta prema Samoboru. Na Tuđmancu nam se pridružio i Hrvatski športski muzej sa svojom zabavnom aktivacijom za sve generacije.

13.06.2026 - Zagreb . Pripreme za start 44.vecernjakove biciklijade Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na biciklijadi sudjeluju i sada svima dobro poznati Bajsevi! Gradske bicikle dovezli su iz Nextbikea, koji upravlja gradskim sustavom javnog biciklističkog prijevoza.

13.06.2026 - Zagreb . Pripreme za start 44.vecernjakove biciklijade Photo: Marko Seper/PIXSELL Foto: Marko Seper/PIXSELL

08:40- Biciklisti su već krenuli pristizati na Tuđmanac. Među njima je i Ivica Lunko koji je na start, kako tvrdi, stigo prvi, 15 minuta do 8. -Ovo mi je negdje peta ili šesta biciklijada, došao sam vlakom iz Klanjca. Volim vožnju, sretan sam što sam tu, ovdje sretnem puno prijatelja. Zašto sam došao tako rano? Tako mi je išao vlak!- podijelio je Lunko.

Drugi je na startu bio Davor Graberski koji će rutu odvoziti sa cijelom obitelji - ženom i troje djece. -Uzeo sam nam startne brojeve. Ovo nam je prva biciklijada, htio sam uvijek ići, sad vodim i sebe i djecu

Foto: Hana Ivković Šimičić

08:30 - Tuđmanac prepun ljudi, odlična atmosfera i zabavni program na cilju - samoborskom Vugrinšćaku. Pogledajte kako nam je bilo prošle godine.

Večernjakova 43. biciklijada: Okupili se i oni najmlađi i najstariji, a pedalira se do Samobora gdje će se feštati uz finu klopu i koncert

08:00 - Vožnja je to utkana u samo srce Zagreba koja već 44. godinu zaredom osvaja bicikliste entuzijaste razne životne dobi. Danas kreće 44. Večernjakova biciklijada, jedne od najdugovječnijih i najomiljenijih rekreativnih manifestacija u Hrvatskoj. Sudionike očekuje dan ispunjen rekreacijom, glazbom, zabavom i brojnim sadržajima za sve generacije.

Okupljanje počinje već od 8 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana. Tada će sudionici preuzimati startne brojeve i majice, a bit će uručeni i Nakamura by Intersport bicikli osvojeni u nagradnom natječaju. Za dobro raspoloženje prije starta pobrinut će se i di-go koji će svim sudionicima dijeliti krafne kako bi lakše krenuli na 20 kilometara dugu rutu prema Samoboru.

Točno u 10 sati kolona biciklista krenut će prema Sportsko-rekreacijskom centru Vugrinščak. Na čelu kolone bit će potpuno električni Hyundai Inster, dok će Hyundai i ove godine kao dugogodišnji partner biciklijade brinuti o sigurnosti sudionika na cijeloj ruti. Na cilju će pripremiti svoju lounge zonu za odmor te interaktivni kviz o prometnoj sigurnosti uz prigodne nagrade.

Uz DJ-a i Renatu Sopek, sudionike će dočekati gastro kutak te brojni sportski, zabavni i edukativni sadržaji. Di-go će na Vugrinščaku imati svoj corner sa zabavnim aktivnostima, dok ljubitelje sporta očekuju natjecanja inspirirana nogometom, uključujući ljudski nogomet i igre preciznosti. Najmlađi će moći uživati u dječjem kutku s napuhancima, a ljubitelji biciklizma okušati se na poligonu organiziranom u suradnji s Biciklističkim klubom Krpelji, dok će kreativce privući Paint & Wine radionica.

Program donosi i niz sportsko-edukativnih sadržaja među kojima se ističe prometna radionica Večernjakove novinarke namijenjena najmlađima. Poseban naglasak stavljen je i na zdravlje sudionika pa će Hrvatska liga za hipertenziju kroz akciju "Lov na tihog ubojicu“ provoditi besplatna mjerenja krvnog tlaka, kolesterola i glukoze te analizu sastava tijela.Na događaju će se predstaviti i brojne organizacije. Među njima je World Wide Fund for Nature (WWF), jedna od najvećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode koja djeluje u više od stotinu zemalja i već desetljećima radi na očuvanju prirode i okoliša. Sudjelovat će i samoborska Udruga Budi dobro koja pruža podršku osobama oboljelima od raka, promiče zdrave životne navike i provodi programe rehabilitacije nakon liječenja. Posjetitelji će moći upoznati njihov rad te ih podržati donacijama. Vrhunac programa slijedi od podneva kada na pozornicu stiže popularni šibenski bend BluVinil koji će oni biti zaduženi za odličnu atmosferu nakon vožnje. Koncert traje do 14 sati, nakon čega se zabavni, sportski i edukativni sadržaji nastavljaju sve do 18 sati.