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GOTOVI RADOVI

Rockefellerova nakon višemilijunske obnove ponovno prima pacijente

Foto: Grad Zagreb
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Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
15.06.2026.
u 14:30

Povratkom u Rockefellerovu osigurano je 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb

Nakon završetka cjelovite obnove, Specijalna bolnica za plućne bolesti od ovog mjeseca ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3, javljaju iz Grada. Pacijenti su preseljeni iz Nemetove, koja je tijekom obnove služila kao zamjenska lokacija bolnice.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je više od 8,4 milijuna eura s PDV-om, pri čemu je oko 3,9 milijuna eura osigurano iz europskog proračuna putem bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je oko 3,7 milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna te oko 0,7 milijuna eura iz državnog, podsjetili su.

Uz građevinsku obnovu, bolnica je opremljena novom medicinskom i nemedicinskom opremom vrijednom 2,28 milijuna eura osiguranih iz proračuna Grada. Riječ je o suvremenim dijagnostičkim uređajima, poput CTG i RTG uređaja, dok je dodatno, za ovu godinu, planirana i nabava mobilnog RTG-a.

– Obnovom zgrade izgrađene 1929. godine te ulaganjem u opremu, osigurali smo uvjete koji odgovaraju suvremenim zdravstvenim standardima i podižu razinu zdravstvenih usluga koje pružamo građanima Zagreba. Pritom smo omogućili i bolje uvjete rada za zaposlenike bolnice – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

U skladu s važećim propisima, cjelovita obnova obuhvatila je konstrukcijsku sanaciju i ojačanje zgrade bruto površine približno 3300 četvornih metara. Izvedene su nove strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, ugrađene su nove elektroinstalacije te sustavi zaštite od požara, vodovoda i kanalizacije. Istodobno, provedena su funkcionalna poboljšanja organizacije prostora, nabrojali su s Radićeva trga. 

Povratkom u Rockefellerovu osigurano je 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb. Tijekom izvođenja radova bolnica je u suradnji s Gradom naručila studiju izvodljivosti za proširenje palijativnih kapaciteta na ovoj lokaciji. Rezultati studije pokazali su kako bi se dogradnjom novog krila mogli osigurati dodatni posteljni kapaciteti te će se u tom smjeru planirati daljnji razvoj bolnice.

– Posebno nam je važno što je obnovom stvoren temelj za daljnji razvoj palijativne skrbi u Zagrebu. Studija izvodljivosti pokazala je mogućnosti proširenja kapaciteta, a upravo je jačanje dostupnosti palijativne skrbi jedan od važnih prioriteta zdravstvene politike Grada Zagreba – poručila je Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
Ključne riječi
Rockefellerova Specijalna bolnica za plućne bolesti Zagreb

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Osvrnuo se i na problem rješavanja sigurnosti. – Po meni je to dosta tendenciozno. Jedna traka je ukinuta kako bi se uspostavila biciklistička na Deželićevoj, kao što znate ona je doista korištena. Istina je da je napravljena na nogostupu i ako mene pitate, nisam sretan da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se uzima prostor pješacima, da se, pogotovo u Donjem Gradu gdje ima dosta pješaka, stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Ako mene pitate, to rješenje nije konačno. Ali svakako je bolje nego što je bilo, ta ulica ima velik broj biciklista koja idu kroz nju u oba smjera – rekao je.

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