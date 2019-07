Klinci se kod nas osjećaju kao doma, a uz to uče svirati violinu i uživaju u bazenima

Nerijetki školarci ljetne praznike provode na moru, dio uživa u idili kod baka i djedova izvan grada, no što je s onima koji ostaju u Zagrebu? Kamo s klincima pitanje je koje se stalno vrti na društvenim mrežama, a razmišljale su o tome i dvije mlade učiteljice, Maja Muškić Treber i Melani Mijoković, koje su nakon godina rada u privatnoj osnovnoj školi razgovarajući s roditeljima shvatile da je smještaj djece preko praznika mnogima velik problem. I tako se rodila ideja o zabavno-edukacijskom centru Eureka koji su otvorile u Mlinovima.

Kamp u zelenoj oazi

– Željele smo da sve bude tip-top i bilo nam je jako važno da stvorimo ugodnu atmosferu pa smo zato odlučile centar smjestiti u obiteljskoj kući s prostranim dvorištem – objašnjavaju Maja i Melani. Idealan su prostor tražile gotovo šest mjeseci i kada su već mislile odustati, kao sjekira u med upala im je kuća u zelenoj oazi koju su uzele u najam. Lokacija je savršena i zato što se u centru održava ljetni kamp za djecu od pet do 12 godina, a objekt zato što im je, kažu, cilj bio da se klinci ondje osjećaju kao doma. Ne žele imati pretrpane grupe te zbog kvantitete gubiti na kvaliteti pa im je maksimalan broj djece dvanaestak, na koje paze od 9.30 do 16.30, no ako roditeljima zatreba, bez problema i produlje. A uključen je, naravno, i ručak.

Gejming samo sat na dan

U prizemlju kuće je kuhinja, a blagovaonica je pretvorena u učionicu. Na stolovima su olovke i drvene bojice, a na zidu ploča. Tu je i miniknjižnica u kojoj klinci mogu birati između više od stotinu naslova, ali i dnevni boravak s kinoprojektorom i gejming kutkom u kojemu mogu igrati videoigrice, ali, ističu Maja i Melani, samo sat vremena na dan. Za vrućina su im ipak najdraži bazeni, a centar je opremljen dvama, unutarnjim i vanjskim. U dvorištu su i stol za stolni tenis, sjenica, trampolin, a svaki dan organiziraju se i likovne, glazbene, dramske ili sportske radionice.

– Klinci, primjerice, crtaju ili izrađuju različite predmete kako bi razvijali kreativnost, a učimo ih i svirati razna glazbala, poput udaraljki, frule, violine, sintisajzera... – objašnjava Maja.

Program planiraju proširiti pa će od jeseni organizirati i poduke za školarce te pripreme za maturu, ali i tečajeve francuskog i njemačkog jezika, za što će angažirati vanjske suradnike.

– Imamo zaista puno ideja. To je posao koji volimo, cijeli se dan družimo s djecom, a same smo svoji šefovi, što je super – zaključuju Maja i Melani.