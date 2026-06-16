Ukrajinska 'zona smrti' se širi: Sada je duboka i do 50 kilometara

Masovna uporaba dronova promijenila je rat u Ukrajini. Na nekim dijelovima fronte stvorena je tzv. 'zona smrti' dubine i do 50 kilometara, u kojoj svako vozilo, tenk ili čak motor brzo bude otkriven i uništen, upozoravaju ukrajinski dužnosnici. Prema riječima Davida Aloiana, zamjenika tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine, u područjima s najvećom koncentracijom dronova "sva vozila su uništena unutar nekoliko minuta". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je tu zonu kao 'zonu smrti' u kojoj "sve gori", od tenkova i oklopnih vozila do motora. Još u kolovozu 2025. Zelenski je govorio o zoni dubine 10 do 20 kilometara. Sada, prema ukrajinskim procjenama, na nekim sektorima doseže 50 kilometara.

Koncept 'zone smrti' dugo postoji u ratovanju. Odnosi se na područja gdje su trupe zarobljene ili prisiljene djelovati nezaštićene, što ih čini posebno ranjivima na napad. Međutim, u Ukrajini se ova zona razlikuje od onih iz prethodnih ratova jer su je dronovi učinili mnogo većom, dugotrajnijom i težom za zaobići. Također se proteže preko ogromnog područja duž duboke fronte koja je gotovo u potpunosti nadzirana. To nije područje koje oružane snage mogu jednostavno zaobići. nalazi se u srcu borbi .

Oleksandr Miščenko, zamjenik ukrajinskog ministra vanjskih poslova, dao je nešto konzervativniju procjenu na istom događaju u Latviji. Prema njegovim riječima, dronovi su stvorili 'zonu smrti' koja se proteže na 20 do 40 kilometara. "Dronovi su temeljno promijenili ratovanje", rekao je.

Dmytro Liber Žluktenko, bivši pilot dronova i analitičar 413. pukovnije bespilotnih sustava RAID, potvrdio je da se zona očito stalno širi. Iako nije nemoguće preživjeti u njoj, rizik je izuzetno visok, posebno što se više približavate samoj liniji fronte. Još u studenom, ukrajinski vojnici rekli su da se opasna zona duž fronte širi. Obje strane u ratu su stoga premjestile visokovrijedne ciljeve poput topničkih jedinica, logističkih centara i zapovjednih objekata dalje iza linija fronta.

Analitičari također promatraju ovaj razvoj događaja. Stručnjaci Institut za proučavanje rata (ISW) nedavno su opisali 'zonu smrti' kao "područje u ekspanziji" gdje velika gustoća izviđačkih i jurišnih dronova predstavlja posebno visok rizik za osoblje i opremu. Obje strane održavaju položaje unutar zone, a manje jedinice redovito prodiru u to područje. Međutim, posebno je teško sakriti se ili sigurno rotirati trupe tamo, piše Business Insider.

Žluktenko je naglasio da neće ići toliko daleko da kaže da je svatko tko uđe u zonu pogibije neizbježno ubijen. "Naravno, postoje rizici i oni se stalno povećavaju", rekao je. Međutim, koliko blizu piloti dronova mogu prići prvoj crti bojišnice ovisi o specifičnoj regiji i misiji. "Postoje ljudi koji tamo drže svoje položaje dulje vrijeme. Ponekad ih čak mogu i smijeniti", objasnio je. Ipak, dodao je, što se više približavamo samoj crti bojišnice, to je veći rizik. "To je i dalje vrlo opasno mjesto. Vjerojatnost gubitka života je velika", kazao je.

Zona je nastala jer obje strane zasipaju područja na prvoj crti fronta dronovima kako bi ometale napredovanje druge strane. Zelenski je to opisao kao taktiku koju koriste obje strane. Što se tiče Rusije , rekao je: "Oni rade isto što i mi." Ukrajinsko Ministarstvo obrane također govori o namjernoj taktici. Prošle godine najavilo je veliki projekt pod nazivom "Linija dronova", namijenjen stvaranju "zone ubojstva" unutar koje Rusija ne bi mogla napredovati bez velikih gubitaka. U projektu su sudjelovale neke od najboljih ukrajinskih jedinica dronova.

Analitičari ISW-a rekli su da je zona spriječila obje strane da postignu veće proboje. Ni Rusija ni Ukrajina nisu mogle koncentrirati dovoljno pješaštva ili teške opreme unutar 30 kilometara od linije fronta kako bi postigle operativni proboj. Mišenko je također rekao da zona pogibelji značajno ometa ofenzive velikih razmjera. Veće koncentracije vojnika ili oklopnih vozila brzo bi bile otkrivene izviđačkim dronovima, a potom napadnute borbenim dronovima. To bi objema stranama otežalo koncentraciju dovoljnih snaga za napade većih razmjera.