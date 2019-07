Djecu moramo izvući iz loših obitelji, a s njima nemamo kamo

Naći udomiteljski smještaj za dijete koje treba premjestiti iz neadekvatne obitelji nije nikad posve glatko, ali posljednjih mjeseci to je postalo naročito problematično. Od “slučaja Pag” socijalne službe puno češće izdvajaju djecu nego prije, vodeći se u dvojbenim slučajevima time da je bolje to učiniti nego poslije snositi odgovornost ako se nešto dogodi.

Kod udomitelja 2111 djece

– Već tri tjedna pokušavam naći smještaj za dvoje djece koje bi trebalo smjestiti u udomiteljsku obitelj, ali ne uspijevam jer jednostavno nema dovoljno udomitelja. Lekenik i Ladimirevci su puni, svaki centar u Hrvatskoj odgovorio mi je da na svom području nema udomitelja koji bi primili tu djecu. Domovi su smanjili kapacitete jer se u procesu deinstitucionalizacije prenamjenjuju u centre podrške, a nema dovoljno udomitelja – rekla nam je jedna socijalna radnica (podaci poznati redakciji).

U kojoj su se mjeri povećali zahtjevi za izdvajanje djece nakon nemilog događaja na Pagu, kad je otac bacio četvero djece s balkona pa je javnost osudila socijalne službe što nisu prevenirale obiteljsko nasilje, u resornom ministarstvu nismo dobili odgovor. Zanimalo nas je i koji je rezultat polučila kampanja Svako dijete treba obitelj, što su je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF (ponovno) pokrenuli od lanjskog rujna s ciljem povećanja broja udomitelja, naročito onih za najmlađu djecu. Pokazalo se da je odonda narastao broj udomitelja, a smanjio se broj udomljene djece?!

Broj udomitelja za djecu u Hrvatskoj je 1402. Ukupan broj djece smještene u udomiteljske obitelji je 2111 – podaci su Ministarstva od prošloga tjedna. Kad je krajem kolovoza 2018. kampanja najavljena, u 1202 udomiteljske obitelji bilo je smješteno ukupno 2259 djece. Po tome ispada da je danas 200 udomitelja više, međutim, istodobno je udomljeno 148 djece manje.

– Od početka kampanje „Svako dijete treba obitelj“ udomljeno je 170 djece, od kojih 60 djece u dobi do tri godine, a dozvolu za obavljanje udomiteljstva dobile su 22 nove udomiteljske obitelji za djecu – kažu u Ministarstvu. Nije baš jasno kako je sada 200 udomitelja više ako ih je od početka kampanje dozvolu dobilo 22. U UNICEF-u su nam pak rekli da se tijekom kampanje na besplatni broj 0800 82 82 javilo više od 200 potencijalnih udomitelja, dok su dozvolu za obavljanje udomiteljstva do sada dobile 22 nove udomiteljske obitelji za djecu.

Kampanja je bila usmjerena na djecu u dobi do tri godine, jer tako mala djeca nikako ne bi trebala rasti u domovima. U kolovozu je od 814 djece u domovima njih 90 bilo mlađe od tri godine. Posljednji podaci govore da je u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi 67 male djece, stare do tri godine. Kod 108 udomitelja koji pružaju socijalnu uslugu smještaja djeci u dobi do treće godine smješteno je 121 dijete.

U domovima, znači, i dalje imamo 67 male djece, stare do tri godine. Unatoč tome što je od početka ove godine novi Zakon o udomiteljstvu donio veće naknade te mirovinsko i zdravstveno osiguranje za udomitelje, situacija se nije bitno promijenila i udomitelja nedostaje. To je prilično čudno ako se zna da tisuće ljudi Hrvatskom redovno hodaju za život i u javnosti masovno mole za nerođene. Nelogično je i što je zakon zaobišao ljude koji konkretno žele pomoći djeci, registrirane partnere. Njima je onemogućio da budu udomitelji pa su neki tužili državu i zatražili ocjenu ustavnosti zakona.

Politika zaustavila partnere

– Iako smo tužbu poslali prije 18 mjeseci, još uvijek čekamo da nas Upravni sud pozove na prvu raspravu. Istodobno, Ustavni sud još nije odgovorio na naš prijedlog ocjene ustavnosti Zakona o udomiteljstvu. Stručnjaci Centra za socijalnu skrb Zagreb procijenili su nas kao prikladne udomitelje, nakon čega nas je zaustavila politika. Tužno je i frustrirajuće vidjeti kako zemlje EU napreduju kad je riječ o pitanju udomiteljstva koje je otvoreno za sve bez obzira na spolnu orijentaciju, dok Hrvatska nikako da napravi taj iskorak – poručuju Ivo Šegota i Mladen Kozić.