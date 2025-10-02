Naši Portali
DODJELJUJU SE U PET KATEGORIJA

Grad Zagreb objavio natječaj za stipendije za učenike i studente

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević otvorio novu Osnovnu školu Frana Galovića u Jakuševcu
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.10.2025.
u 09:42

Ove godine dodijeliti će se 1353 stipendije – 810 učenicima i 543 studentima, za što je u proračunu osigurano šest milijuna eura.

Grad Zagreb je raspisao natječaje za stipendije učenicima i studentima 1. godine, dok će natječaj za studente viših godina biti objavljen krajem listopada, po završetku postupka upisa studenata na više godine studija. Stipendije za studente 1. godine, napominju s Radićeva trga, odnose se na studente koji su prvi put upisali prvu godinu sveučilišnog ili stručnog prijediplomskog studija, sveučilišnog integriranog studija ili stručnog kratkog studija.

"Stipendije Grada Zagreba su važna financijska potpora školovanju, ali isto tako i poruka djeci i mladima da vjerujemo u njih i njihovu budućnost. Ulaganjem u obrazovanje gradimo pravednije i snažnije društvo za generacije koje dolaze", istaknula je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Stipendije Grad dodijeljuje u pet kategorija – za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa, za pripadnike romske nacionalne manjine te za učenike i studente s invaliditetom. Mjesečni iznos stipendije iznosi 380 eura neto za učenike i 520 eura neto za studente. Ove godine dodijeliti će se 1353 stipendije – 810 učenicima i 543 studentima, za što je u proračunu osigurano šest milijuna eura.

Natječaj za učenike otvoren je do 30. listopada, a za studente prve godine do 31. listopada u 15 sati. Prijave se podnose putem aplikacije eStipendije, a detaljne informacije o natječajima dostupne na stranici Stipendije Grada Zagreba 2025./2026.
Grad Zagreb Zagreb stipendije

