ANKETA Tri su godine prošle od uvođenja plavih ZG vrećica. Koristite li ih?

Zagreb: Od danas su na prodajnim mjestima dostupne nove ZG vrećice
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
01.10.2025.
u 16:56

Na društvenim mrežama redovito se provodi rasprava o tome tko ih uopće koristi. Pogled u kontejnere i kante ispred stambenih zgrada otkriva da plave vrećice stanari koriste mnogo rjeđe nego što bi to smjeli, a nešto revniji su oni koj žive u kućama

Na današnji dan prije tri godine u Zagrebu se primijenjuje novi sustav prikupljanja otpada u plave ZG vrećice, a promijenio se i način na koji se plaća odvoz. Uvela se fiksna naknada, koja je ista za sva kućanstva, a ona varijabilna plaća se kupnjom ZG vrećica od 10, 20 i 40 litara. Po novim pravilima, miješani komunalni otpad odlagati bi se trebao samo i isključivo u te vrećice, dok bi se svaki prijestup trebao sankcionirati. 

Međutim, na društvenim mrežama redovito se provodi rasprava o tome tko ih uopće koristi. Pogled u kontejnere i kante ispred stambenih zgrada otkriva da plave vrećice stanari koriste mnogo rjeđe nego što bi to smjeli, a nešto revniji su oni koj žive u kućama. Nekorištenje plavih vrećica za odlaganje miješanog otpada pak kažnjava se sa 65 eura za kućanstva te dvostruko za pravne osobe, a odredbe o kolektivnim globama za stanare zgrada u slučajevima gdje se pojedinci ne pridržavaju pravila ukinute su odlukama Ustavnog i Visokog upravnog suda. 

Stanari su prigovarali oko dizajna vrećica, nekima je smetala njihova kvaliteta, a prašina se digla oko toga smiju li se one uopće uvoditi. Udruga "Ekologija grada" u srijedu je, tri godine od uvođenja modela prikupljanja otpada  u Gradu Zagrebu putem plavih vrećica, upozorila da je Zagreb od tzv. 'kantograda' pretvoren u 'smećegrad' te je pozvala nadležne da žurno odustanu od njih. "Svakodnevno neuredno stanje ulica Zagreba kao i redovni problemi s podružnicom Čistoća vrlo jasno pokazuju svu neefikasnost sustava. Eksperiment s plavim vrećicama pokazao se neuspješnim, podložnim zlouporabama i neučinkovitim u ispunjavanju ciljeva zaštite okoliša i održivog upravljanja otpadom", priopćila je udruga. Neki su stanovnici, pak, istaknuli da njihovim korištenjem više odvajaju otpad te su sustavom zadovoljni. 

Ključne riječi
anketa Zagreb ZG vrećice

