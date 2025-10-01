Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NA POZIV DAVORA IVE STIERA

Zagrebačka priča na velikom platnu u Bruxellesu: 'Pobjeda Renate Bauer' dirnula Europski parlament

VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 20:31

Film počinje tako što šezdesettrogodišnji protagonist Dror Levanon pronalazi  majčine uspomene koje ga potiču na potragu za odgovorima na dotad zabranjena  pitanja: tko je bila njegova majka Carmela prije preseljenja u Izrael i koji su  njihovi obiteljski korijeni? Put vodi iz kibuca Beit Zera u Zagreb, gdje Dror traga  za informacijama kako je djevojčica Renata Bauer (Carmela) preživjela  Holokaust, zašto je 1952. pobjegla u Izrael i zašto o tom svom putu nikada nije govorila

Na poziv zastupnika Europskog parlamenta Davora  Ive Stiera i u suradnji s Europskim židovskim savezom, u Bruxellesu je održana 
prva javna projekcija filma Višnje Starešine "Pobjeda Renate Bauer".  Projekciji su prethodile uvodne napomene scenaristice i redateljice, hrvatske  novinarke, publicistice i autorice Višnje Starešine, direktorice EU odnosa iz  Europskog židovskog saveza Ruth Daskalopoulou-Isaac te zastupnika Davora Ive  Stiera. 

,,Aktualni sukobi ukazuju na i dalje snažnu potrebu učenja iz prošlosti. Mržnja razara živote, obitelji i korijene, kako pojedinca, tako i društva. Ovaj je društveno  relevantan film zaslužio svoju premijeru, koja nikad nije održana zbog  terorističkog napada 7. listopada 2023. godine.'' izjavio je zastupnik Stier.  Film počinje tako što šezdesettrogodišnji protagonist Dror Levanon pronalazi  majčine uspomene koje ga potiču na potragu za odgovorima na dotad zabranjena  pitanja: tko je bila njegova majka Carmela prije preseljenja u Izrael i koji su  njihovi obiteljski korijeni? Put vodi iz kibuca Beit Zera u Zagreb, gdje Dror traga  za informacijama kako je djevojčica Renata Bauer (Carmela) preživjela  Holokaust, zašto je 1952. pobjegla u Izrael i zašto o tom svom putu nikada nije 
govorila.

Film otkriva sudbinu njezine obitelji, korijene predaka i daljnje rođake koji žive u Hrvatskoj, kao i zašto se na kraju osjećala kao pobjednica.  Podsjećajući  na riječi američkog povjesničara Petera Gaya  „Povijest je povijest  spašavanja“, Starešina je istaknula kako je, radeći na ovom filmu, spoznala  koliko je Gayova teza točna, koliko je povijest  bez ljudskih sudbina nepotpuna  povijest, ali i koliko je živote i sudbine ljudi nemoguće razumjeti bez poznavanja  povijesnog konteksta.  “Kako preživjelih koji mogu pružiti živo svjedočanstvo ima sve manje, naša je  odgovornost osigurati da se prijenos i važnost lekcija ovog najmračnijeg  poglavlja za čovječanstvo, osobito prema mlađim generacijama europskih  građana, nastavi, dok nastavljamo poštovati našu zajedničku odgovornost –  Nikada više.” rekla je Ruth Daskalopoulou-Isaac.  Posebno se obraćajući hrvatskim studentima koji su bili prisutni na prikazivanju  filma, zastupnik Stier se prisjetio govora kardinala Stepinca hrvatskim studentima  kada je dignitet svake ljudske osobe obranio naglašavajući: ,,Svi narodi su djeca  Božja!''
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Prošle su dvije godine od uvođenja plavih vrećica
2
NA TREĆU GODIŠNJICU UVOĐENJA

Ekologija grada poziva na odustajanje od plavih vrećica: Zagreb je od 'kantograda' pretvoren u 'smećegrad'

Napominju i da se uklanjanjem jedine mehanike kontrole – kažnjavanja za nepoštivanje pravila – sustav dodatno urušio i otvoren je prostor za zlouporabe i neodgovorno ponašanje korisnika. Kao posljedica, većina miješanog komunalnog otpada završava pomiješana s plastikom ili biootpadom, čime je dodatno ugroženo odvajanje otpada na mjestu nastanka, kažu u priopćenju.

Učitaj još