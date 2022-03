Edukacija u ZOO-u: Pogledajte izbliza lubanju sivog vuka i krzno euroazijskog risa

Međunarodni dan šuma i Svjetski dan voda obilježit će se danas u Zoološkom vrtu. Edukativni program trajat će od 11 do 15 sati. Međunarodni dan šuma ove godine naglasak stavlja na održivo korištenje drveta. Svjetski dan voda pozornost ljudi skreće na podzemne vode - vode koje su im nevidljive, ali izuzetno važne za njihov život.

Naime, većina tekuće pitke vode na svijetu je podzemna voda. Kako očuvati šume i vode, te koliko su one vrijedne životinjama, posjetiteljima Zoološkog vrta pojašnjavat će edukatori u kutku kraj glavnog ulaza u Tropsku kuću. Kako bi dječaci i djevojčice doživjeli koliko su i najsitnije životinje i njihova staništa važni za biološku raznolikost, slagat će hranidbeni lanac koji počinje slatkovodnim račićima. Te će životinje djeca moći promotriti i digitalnom lupom. Proučavat će njihovu građu i način kretanja.

Kako su pak šumske životinje prilagođene svojim staništima, posjetitelji će moći doznati proučavanjem raznovrsnih preparata – od lubanje sivog vuka do krzna euroazijskog risa. Pri obilasku Zoološkog vrta posjetitelji mogu promotriti mnogobrojne šumske životinje – od zmija otrovnica do europskog bizona. Taj bizon koji nastanjuje šumovita područja srednje i istočne Europe, nešto je manji od svojeg američkog rođaka, no ima veće rogove i rep. Prirodni grabežljivac mu je sivi vuk, velika zvijer koja ljude fascinira od davnina.

Među vodenim životinjama edukatori će ovaj put posjetiteljima skrenuti pozornost na pjegavu slatkovodnu ražu i kalifornijskog morskog lava. Pjegava slatkovodna raža spada među rijetke raže koje su od morskog pretka evoluirale u slatkoj vodi. Danas pjegave slatkovodne raže nastanjuju lagune i rijeke središnjeg dijela Južne Amerike, a u potrazi za hranom njihove migracije mogu biti dulje od stotinu kilometara. Kalifornijski morski lav jedna je od najinteligentnijih morskih životinja. Lako usvaja različite vještine, a može zaroniti do dubine od 74 metra zadržavajući dah desetak minuta.