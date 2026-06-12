Ovo je popis radova u Zagrebu, dio prometne žile kucavice grada zatvara se već sutra!

Ljetni radovi po Zagrebu počinju. Iz gradske uprave poslali su najvažnije zahvate koji će se obavljati ijekom nadolazećeg razdoblja, i to na prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži po cijelom gradu. – Zbog smanjenog prometnog opterećenja moguće je izvoditi najzahtjevnije zahvate uz manji utjecaj na svakodnevno funkcioniranje grada – istaknuli su u Gradu.

Radovi obuhvaćaju neke od najvećih gradskih prometnica, pa tako u Gradu podsjećaju da je u tijeku cjelovito uređenje Ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca gdje se provodi jedna od najvećih obnova vodovodne mreže posljednjih godina. Na toj dionici dosad je obnovljeno 500 metara magistralnog cjevovoda, a sljedeća faza projekta započinje 13. lipnja u 6:00 sati obnovom same prometnice. Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika, izgradnju biciklističke staze i postavljanje nove javne rasvjete. Tijekom izvođenja radova navedena dionica bit će i zatvorena za promet, dok će u Tratinskoj ulici privremeno biti uspostavljen dvosmjerni promet. Planirano trajanje radova je do početka rujna.

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– Ulica grada Vukovara na dijelu od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca, od subote 13. lipnja od 6,00 sati do početka rujna bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova uspostavit će se dvosmjerno prometovanje Tratinskom ulicom, a raskrižjem Ulice grada Vukovara i Nove ceste bit će omogućeno prometovanje u smjeru sjever – jug i obratno. Ulica grada Vukovara – F. Andrašeca – Tratinska – Ozaljska i obratno – stoji na gradskim službenim stranicama.

Dan kasnije, 14. lipnja, počinje obnova nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Tijekom sljedeća tri mjeseca izvodit će se radovi na gornjem dijelu nadvožnjaka, uključujući izgradnju dodatne prometne trake za lijevo skretanje prema Zagrebačkoj cesti.

Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu. Već 15. lipnja počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Pavla Šubića. Planirano trajanje radova je do 7. rujna.

Početkom srpnja pa do sredine kolovoza slijedi i obnova tramvajske infrastrukture na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste. Nakon prošlogodišnje obnove dviju tramvajskih skretnica, ovog će se ljeta rekonstruirati još tri križališta te četiri skretnice s pripadajućim tračnicama.

Na Selskoj cesti nastavljaju se koordinirani radovi na obnovi vodovodne i plinske mreže. Od 23. lipnja do početka rujna provodit će se druga faza rekonstrukcije vodovoda između Baštijanove i Zagorske ulice, dok se od početka srpnja do početka kolovoza nastavlja rekonstrukcija plinske mreže na dionici od Zagorske do Zlatarske ulice. Od 23. lipnja kreće i rekonstrukcija plinovoda u Ulici Vukomerec, na dionici od Ulice Marijana Čavića do Ulice Siniše Glavaševića. Nakon završetka radova prometnica će biti asfaltirana u punoj širini. Radovi će biti završeni u prvoj polovici rujna.

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Podsjetimo, tijekom proteklih mjeseci dovršeni su i neki od najvećih infrastrukturnih projekata započetih tijekom ljeta 2025. godine. Krajem svibnja završena je rekonstrukcija treće razine petlje Držićeva, dok je početkom travnja dovršena obnova nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira.

Uspješno je izvedena i privremena regulacija prometa i izgradnja premosnice na Slavonskoj avenije uslijed zatvaranja podvožnjaka ispod Savske ceste kod Vjesnikova nebodera. Premosnica se pokazala iznimno učinkovitom te je nedavno ponovno aktivirana tijekom rušenja Vjesnikova nebodera. U tijeku su i radovi na više važnih gradskih prometnica. Rekonstrukcija nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste, započeta početkom svibnja, odvija se prema planu, a promet se unatoč radovima odvija bez većih poteškoća. Na Sarajevskoj cesti u promet je pušten istočni dio novoizgrađene prometnice, dok je završetak cijelog projekta planiran početkom rujna.

U završnu fazu ulaze i radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira. Nakon što je prošle godine obnovljena dionica od Trga kralja Tomislava do Draškovićeve ulice, do kraja lipnja bit će završeni radovi i do Ulice Pavla Šubića, a tramvajski promet bit će pušten u ponedjeljak 15. lipnja. Uz navedene projekte, tijekom lipnja i srpnja nastavljaju se asfaltiranja prometnica te uređenje nogostupa, biciklističkih staza i autobusnih ugibališta na brojnim lokacijama u gradu.

Sve informacije o aktualnim radovima i privremenim regulacijama prometa za vrijeme tih radova dostupne su na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr, dok se podaci o prometu redovito ažuriraju i putem navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze.