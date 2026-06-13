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PRISJETIO SE DRUGOG SVJETSKOG RATA

Stjepan Mesić na Danima Rusije: 'Da nije bilo sovjetske vojske, posljedice rata bile bi mnogo teže'

Zagreb: Svečana akademija povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.06.2026.
u 16:36

Kako je navedeno u objavi, Mesić je s okupljenima podijelio sjećanja iz djetinjstva na prvi susret sa sovjetskim vojnicima i višecijevnim lanserom raketa 'Katjuša', prisjećajući se događaja iz razdoblja završetka Drugog svjetskog rata

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sudjelovao je na domjenku organiziranom povodom Dana Rusije, a dio njegova obraćanja objavljen je na društvenim mrežama ruskog veleposlanstva.

Kako je navedeno u objavi, Mesić je s okupljenima podijelio sjećanja iz djetinjstva na prvi susret sa sovjetskim vojnicima i višecijevnim lanserom raketa 'Katjuša', prisjećajući se događaja iz razdoblja završetka Drugog svjetskog rata. Prema navodima iz objave, bivši predsjednik istaknuo je važnu ulogu sovjetske vojske u oslobađanju Europe od nacizma te poručio da bi posljedice rata za prostore nekadašnje Jugoslavije bile znatno teže da nije bilo doprinosa tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Mesić je i ranijih godina sudjelovao na skupovima i konferencijama povezanim s Rusijom te više puta javno govorio o odnosima Europe i Moskve.

Više od 150 ljudi prisustvovalo je događanju, uključujući veleposlanike, otpravnike poslova, vojne atašee, počasne konzule i predstavnike Azerbajdžana, Alžira, Apostolske nuncijature, Brazila, Egipta, Izraela, Indije, Indonezije, Iraka, Irana, Kine, Malezije, Maroka, Moldavije, Srbije i Turske, čelnike Srpske pravoslavne crkve, predstavnike regionalnih vlasti, Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH, udruga ruskih sunarodnjaka i rusko-hrvatskih društava prijateljstva, kao i bivšeg Predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, navodi se u objavi. 

U svojem pozdravnom govoru Veleposlanik Rusije u Hrvatskoj Nj.E. g. Alexander Nurizade je, između ostalog, rekao: 'Svi mi proživljavamo, bez pretjerivanja, prekretnicu svjetske povijesti. Diplomacija ustupa mjesto odlučnoj akciji, a svijet je ušao u razdoblje oštrog sukobljavanja. Pred našim očima se formira novi međunarodni poredak. Rusija je bila i jest najveći i najodgovorniji igrač na međunarodnoj sceni. Cilj nam je izgraditi vanjskopolitički kurs na temelju međusobnog poštovanja i uzimanja u obzir interesa partnera. Nastojimo održati globalnu ravnotežu snaga i osigurati uvjete za miran i progresivan razvoj čovječanstva na temelju konstruktivne agende.'
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Ključne riječi
rusko veleposlanstvo Rusija Sovjetski Savez

Komentara 6

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Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
16:50 13.06.2026.

A sad krće na dane Roma, da si malo i rodbinu posjeti.

RA
Rafael945
17:07 13.06.2026.

Kako kaže drugarica blenčić, S.toka

PE
Peta215
17:07 13.06.2026.

Stariji brat JNA

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