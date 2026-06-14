FOTO Kreću veliki radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici: Zatvoren je nadvožnjak, mijenjaju se brojne autobusne linije

Kako smo ranije pisali, sanacija nadvožnjaka osim ozbiljnih problema u cestovnom prometu, označava i početak važnih izmjena u javnom prijevozu. Od danas pa sve do 1. rujna na snazi će biti privremena regulacija, a odnosi se na linije 275, 277, 279, 282 i 284.
Za početak, linija 275 neće prometovati sve do ponedjeljka, 7. rujna, a linije 277 i 284 prometovat će skraćeno u smjeru terminala Sesvete, do novoizgrađenog privremenog okretišta u Kelekovoj ulici. Ovo je trasa: Kelekova (početno/krajnje stajalište) - Slatinska ulica - Ulica Ljudevita Posavskog - Industrijska cesta i dalje redovnom trasom te u povratku redovnom trasom do Industrijske ceste - Kelekova ulica - Kelekova (okretište).
Obostrano autobusno stajalište Bistrička-Zagrebačka te stajališta Ninska, Sesvete-izlaz, Sesvete-ukrcaj i Ljudevita Posavskog u smjeru sjevera neće biti u funkciji, a privremeno će se uspostaviti stajalište u Slatinskoj ulici, kod Ulice Ljudevita Posavskog.
Što se tiče linije 270, ona će također prometovati djelomično izmijenjenom trasom: Dubec - Ulica Dubrava - Čulinečka cesta - Resnički gaj I. - Resnički gaj II. - Čulinečka cesta - (lijevo) Slavonska avenija - Ulica Ljudevita Posavskog - 144. brigade Hrvatske vojske - Novi Jelkovec. U povratku Novi Jelkovec - Rimski put - Ulica Ljudevita Posavskog te dalje istom izmijenjenom trasom za Dubec.