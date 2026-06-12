Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVEĆAVA SE BROJ ŽENA

U ZET-u s vozačicama! Nives je s 47 računovodstvo zamijenila tramvajem, a Božica ga vozi 40 godina

Zagreb: Nives Miloš i Božica Štefovic vozačice su tramvaja ZET-a
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/17
Autor
Nikolina Orešković
12.06.2026.
u 17:00

– Bilo nas je možda deset posto. Ljudima je to bilo neobično, ali s vremenom su se navikli. Danas se više nitko ne čudi vozačicama tramvaja, što se ne može reći za ono koje voze autobuse jer je na tom poslu do prije pet godina bila samo jedna žena – govori Božica.

Kada je počela raditi u ZET-u Božica Štefović imala je samo 19 godina, bilo je to 1986. godine. Još nije mogla voziti tramvaj jer je za to trebalo navršiti 21 godinu, zato je počela kao kondukterka. Vozačku školu je, kaže, polagala trudna. A budući da trudnice ne smiju voziti tramvaj iza trećeg mjeseca trudnoće, priznaje kroz smijeh da za drugo stanje nikome nije rekla jer je željela završiti obuku i položiti ispit prije porodiljnog dopusta.

– Imali smo tri mjeseca pauze prije polaganja. Kako mi prezime počinje na "Š", bila sam zadnja na redu. Sjedila sam u tramvaju i šćućurila se koliko sam mogla. Kad su me konačno prozvali, ustala sam, a trbuh do zuba. Instruktor me pogledao, lupio se po glavi i rekao: "Ja neću biti kum, izvoli sjedni, odvozi i izlazi iz tramvaja van da te ne vidim". Odvozila sam, položila i morala izaći na Ivanićgradskoj, nije se instruktor šalio – prepričava. 

Kad je počela voziti, kaže, žena je u tramvajskom prometu bilo znatno manje nego danas. – Bilo nas je možda deset posto. Ljudima je to bilo neobično, ali s vremenom su se navikli. Danas se više nitko ne čudi vozačicama tramvaja, što se ne može reći za ono koje voze autobuse jer je na tom poslu do prije pet godina bila samo jedna žena – govori Božica.

U ZET-u nam kažu kako primjetniji rast interesa žena za vozački posao bilježe od 2008. godine. Posebne kampanje, dodaju, nisu provodili jer su pri zapošljavanju najvažnije kvalifikacije, neovisno o spolu, no ističu kako im kandidatkinje često navode da su ih na prijavu potaknule upravo druge vozačice. Kažu nam i kako je prije 15 godina bilo zaposleno 175 vozačica tramvaja i autobusa, a danas ih je, pak, 255 i čine 35 posto vozačkog kadra u tramvajskom prometu, a u autobusnom ih je oko tri posto. 

Tijekom gotovo 40 godina rada, koliko je iza nje, Božica kaže da nikada nije osjetila da je netko drukčije tretira zato što je žena. – Znate kako postoje predasude o ženama za volanom, a ja nikada nisam imala osjećaj da me se podcjenjuje ili da sam automatski kriva za nešto u prometu samo zato što sam žena – objašnjava. 

Budući da je cijeli radni vijek provela u ZET-u, kaže nam i kako je svjedočila brojnim promjenama u poslu. – Na početcima smo imali samo "bikove“ i stojadine. Bilo je puno teže voziti, nije bilo klime ni kamera. Zimi je bilo hladno, ljeti vruće. Nekad smo vozili motor i dvije prikolice pa je zaustavni put bio znatno duži. Kad zakočiš, ne staneš odmah, a lišće nam je bilo najveći neprijatelj, gotovo gore nego led – prisjeća se. Ljeti im je tada, kaže, svima najdraža linija bila 1, zbog debelog hlada na Zapadnom kolodvoru. – Sada mi je najdraža linija 17. Na toj liniji imaš sve, prolazi se kroz centar grada, dobrim dijelom su tračnice odvojene, a i ljudi su nekako najbolji – objašnjava.

Od mirovine je, ističe, dijeli tek nekoliko godina pa je popis anegdota koje bi nam mogla ispričati poduži, a posebno pamti jednu vezanu uz skretnice na Dupcu. – Tada smo nosile suknje. Izašla sam okrenuti skretnicu i nikako nije išlo. Zapela sam svom snagom, napravila raskorak i poderala suknju. Ostalo je vrlo malo materijala na meni. Morala sam nekako ući u tramvaj i javiti centru. Narvno, nismo tada imali mobitele već samo UKV i to ne u svim tramvajima. U mom je, srećom, bio. Iz centrale su mi rekli da će me na Trgu čekati s rezervnom odjećom. Doveli su automobil tik uz vrata tramvaja pa sam samo uskočila unutra i presvukla se – prepričava kroz smijeh.

Svoje anegdote, pak, tek počinje sakupljati Nives Miloš koja je za komande tramvaja sjela prije dvije godine i to nakon 28 godina rada u računovodstvu.  – Bila sam pod velikim stresom na poslu i trebala mi je promjena. Suprug mi već 30 godina radi u ZET-u kao vozač autobusa pa mi je rekao da je raspisan natječaj za vozače tramvaja, predala sam molbu i tako je sve krenulo – govori.

U trenutku kada je odlučila promijeniti karijeru imala je 47 godina. – U mojoj grupi za obuku od 25 polaznika, devet je bilo žena. Bilo je mladih cura, ali i žena koje su mijenjale karijeru poput mene. Dolazile smo iz potpuno različitih zanimanja – kaže. Prošla je obuku, prekvalifikaciju i položila završni ispit, objašnjava. – Nakon toga još mjesec dana voziš s mentorom. A prvi dan kad ostaneš sam, trema je velika – priznaje, dodajući kako joj je prva samostalna vožnja ostala u posebnom sjećanju.

– Vozila sam dvojku. Trebala sam dobiti starog "bika", ali me mentorica nazvala i rekla da će me ipak dočekati novi tramvaj. Moram priznati da mi je laknulo. Kad sam sjela u kabinu, prvih pet sekundi bio je potpuni kaos u glavi. Onda sam se smirila, krenula i, kako se kaže, ostalo je povijest – prisjeća se.

Tramvaj, kaže, nije teško voziti, ono što taj posao otežava su okolnosti. – Automobili koji izlete pred tebe, vožnja po žutoj traci, ljudi koji prelaze gdje ne bi trebali. Stalno se bojiš da se nešto ne dogodi jer je jedina reakcija koju možeš napraviti zvoniti ili naglo kočiti, micanja i izbjegavanja nema – objašnjava. Ipak, kaže, ni bi ovaj posao mijenjala ni za što. – Svaki dan je drukčiji pa i svaki krug tramvajem iako je ruta ista. Svaka linija ima nešto svoje. A nije mi se teško niti probuditi u 3 sata ujutro – zaključuje.
FOTO Pogledajte zastavu koja se vijori iznad središnjice Možemo
Zagreb: Nives Miloš i Božica Štefovic vozačice su tramvaja ZET-a
1/12
Ključne riječi
Božica Štefović Nives Miloš Zagreb vozačice tramvaja ZET

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nova regulacija prometa u Prilazu Gjure Deželića
VEČERNJAKOVA TRIBINA

VIDEO Pavuna: 'Nisam sretan što se biciklističke staze rade na nogostupu'

Osvrnuo se i na problem rješavanja sigurnosti. – Po meni je to dosta tendenciozno. Jedna traka je ukinuta kako bi se uspostavila biciklistička na Deželićevoj, kao što znate ona je doista korištena. Istina je da je napravljena na nogostupu i ako mene pitate, nisam sretan da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se uzima prostor pješacima, da se, pogotovo u Donjem Gradu gdje ima dosta pješaka, stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Ako mene pitate, to rješenje nije konačno. Ali svakako je bolje nego što je bilo, ta ulica ima velik broj biciklista koja idu kroz nju u oba smjera – rekao je.

Zagreb: Zlostavljani muškarac, ilustracija
Šokantan slučaj iz Dubrave

Godinu dana držali ga kao roba: Tjerali ga na krađe po Hrvatskoj i uzimali mu novac

U neljudskim uvjetima, bez dijela terapije o kojoj je ovisio i pod stalnim prijetnjama, 43-godišnji muškarac više je od godinu dana živio pod kontrolom para koji ga je, sumnja policija, prisiljavao na krađe u trgovačkim centrima diljem Hrvatske. Zagrebačka policija zbog trgovanja ljudima uhitila je 35-godišnjakinju i 36-godišnjaka, dok je žrtva stavljena pod posebnu zaštitu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!