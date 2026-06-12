Dobre vijesti! Radovi u Branimirovoj privode se kraju, evo kad tramvaji počinju voziti normalno

Radovi u Branimirovoj ulici privode se kraju te će od jutarnjih sati ponedjeljka, 15. lipnja, tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno prometovati redovnim trasama, javili su u ZET–u. Posljednjih nekoliko mjeseci, podsjetimo, radilo se na zamjeni tramvajske pruge po Branimirovoj, a riječ je bilo o trasi na potezu od Draškovićeve do Šubićeve ulice.

Radni strojevi sada prelaze s Branimirove na Zvonimirovu ulicu, a, kako su jučer najavili u ZET–u, na tri mjeseca ukida se tramvajski promet prema Borongaju. Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj).

Projekt obuhvaća rekonstrukciju tramvajske stanice, izgradnju nove betonske podloge te postavljanje novih tračnica, a obnovit će se i pruga na samom križanju Šubićeva–Zvonimira, što je posebno kompliciran projekt. Kako su nam ranije ispričali u ZET–u, zbog potonjih radova cestovni promet bit će na neko vrijeme prekinut, no o tome će se stanovnike metropole pravovremeno obavijestiti.