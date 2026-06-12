VIDEO Pavuna: 'Nisam sretan što se biciklističke staze rade na nogostupu'

Komentirajući smanjenje broja traka s tri na dvije u Prilazu Gjure Deželića na Večernjakovoj tribini, Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost rekao je i kako Prilaz Gjure Deželića na svom kraju dolazi na Frankopansku odnosno na Savsku ili na Trg Republike Hrvatske gdje bi se onda, i kada bi došli s tri trake, u jutarnjoj gužvi stajali u tri trake umjesto u dvije.

– Ono što bi tamo sada pomoglo je kada bi ljudi prestali parkirati nasred kolnika. To rade prvenstveno ispred vrtića, ali i dostavna vozila duž cijele te ulice i smanjuju kapacitet na jednu prometnu traku. To se ujutro osjeti, stajanje jednog vozila na otprilike pet minuta može izazvati poremećaj kojem treba po 45 minuta da se kasnije pročisti – istaknuo je dodajući da je problem i kažnjavanje odnosno niske kazne.

– Kazna za parkiranje nasred Zelenog vala je 30 eura, a ako platite u prva tri dana 15 eura. Ljudi su u Zagrebu u zadnjih 10 godina počeli raditi nešto što je prije bilo nezamislivo. Čudili smo se prije nekim gradovima u kojima je normalno bilo stati nasred ceste, a u zadnjih 10 godina je i u Zagrebu normalno da ostaviš auto nasred ceste odeš u dućan, u pekaru, vratiš se u auto i ne zanima te što te je netko morao zaobilaziti. Nadam se da će se kazne podići i da će ljudi kojima nije stalo do sugrađana, barem sankcioniranje na to natjerati – naglasio je Pavuna.

Osvrnuo se i na problem rješavanja sigurnosti. – Po meni je to dosta tendenciozno. Jedna traka je ukinuta kako bi se uspostavila biciklistička na Deželićevoj, kao što znate ona je doista korištena. Istina je da je napravljena na nogostupu i ako mene pitate, nisam sretan da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se uzima prostor pješacima, da se, pogotovo u Donjem Gradu gdje ima dosta pješaka, stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Ako mene pitate, to rješenje nije konačno. Ali svakako je bolje nego što je bilo, ta ulica ima velik broj biciklista koja idu kroz nju u oba smjera – rekao je.

Upitan je potom znači li to da se razmatra da se jedna traka vrati ili će se na drugi način riješiti. – Definitivno ne jer vraćanje dodatne trake ne bi nimalo povećalo protočnost jer bi auti došli do Savske, odnosno do Trga Republike Hrvatske ili do Masarykove i opet stali. Svejedno je stoje li tamo ili 200 metara dalje. Napravljen je elaborat koji je radio Prometni fakultet i modeliranje i brojanje prometa je pokazalo da nema potrebe za trećom trakom, ona osigurava da ljudi čekaju u tri trake umjesto u dvije, čekanje nije protočnost, protočnost se regulira raskrižjima. Usko grlo je na Trgu Republike Hrvatske, a sve što se događa na Prilazu Gjure Deželića je posljedica tog uskog grla koje je tamo – zaključio je.