Na 44. Večernjakovu biciklijadu došli su i s daleke Jamajke

Pedalirali su na starim "Pony" biciklima, suvremenim električnim varijantama i klasičnim modelima s 24 brzine, bilo je i Bajsovih plavih gradskih bicikala, a neki od njih u prikolicama su prevozili i djecu ili kućne ljubimce. Bicikle svih vrsta vozili su jučer prema samoborskom Vugrinščaku sudionici 44. Večernjakove biciklijade, a među njima bilo je i onih koji su tek naučili voziti i onih koji pedaliraju više od osam desetljeća.

Start je, tradicionalno, bio na Trgu dr. Franje Tuđmana na Črnomercu, a svoj je startni broj prvi preuzeo Ivica Lunko, koji je stigao 15 minuta prije osam. – Stigao sam iz Klanjca vlakom. Lagano ću se "prođirati" do Samobora, onda ću preko skele do Zaprešića i opet na vlak do doma. Inače vozim stalno, bio sam na nebrojenim biciklijadama, Večernjakova mi je posebno draga, uvijek tu sretnem poznate ljude. A zašto sam tako rano došao? Takav je bio vozni red vlaka – kroz smijeh nam je otkrio Lunko.

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Pet minuta kasnije na Tuđmanac je stigao i Davor Graberski, kojem je ovo bila prva Večernjakova biciklijada. – Znate što, kao mali htio sam ići, a tata me nije vodio. Sad kad ja imam priliku, vodim cijelu obitelj – blizance i dijete od godinu i pol. Drago mi je da sam ovdje – rekao je. Na "ponici" staroj 25 godina dopedalirao je i Damir Krklec, koji nam je rekao da i ne pamti koliko su on i omiljeni mu bicikl zajedno prošli kilometara. – Puno je bilo Sljemena, puno okolnih brda. Biciklijada? Ovo mi je treća. Rekoh, imam baš vremena, lagana je vožnja pa da se malo podružimo i provozamo – rekao je.

Nebrojeno puta zajedno su proputovali i Gordan Ivezić i osmogodišnja kujica Lola, koja je vožnju provela u posebnoj prikolici. – Već nam je ovo četvrta biciklijada, Lola se voli voziti u prikolici. Ide s nama svuda – rekao je. Većina biciklista stigla je iz Zagreba i šire okolice, neki su "potegnuli" čak iz Zagorja, no bilo je i onih s drugog kontinenta. – S Jamajke sam. Došla sam ovamo na odmor, čula sam za Večernjakovu biciklijadu i odlučila se prijaviti, zvučalo mi je kao zabavna ideja. U Hrvatskoj sam već mjesec dana, uskoro se vraćam. Nisam htjela ovo propustiti – kazala nam je Alianja. Večernjakova biciklijada poznata je po tome što na jednome mjestu okuplja bicikliste entuzijaste različite životne dobi, ali i priča koje ih vežu za vožnju na dva kotača. Bračni par iz Bregane otkrio je da su stalni sudionici Večernjakove karavane. – To je jednostavno uživancija, dolazit ćemo dok god možemo. Imam 86 godina, nadam se da ću biti još nekoliko godina ovdje. Supruga je podrška, ona me došla ispratiti – podijelio je jedan od sudionika.

Da bi biciklisti prije starta mogli nešto prizalogajiti, pobrinuo se Di-go, koji je na Tuđmanovu trgu priredio slatki kutak s krafnama. Na startu se pridružio i Hrvatski športski muzej, koji je organizirao kolo sreće i okupljenima podijelio nagrade. Večernji list i sportski partner biciklijade Intersport zajednički su nagradili i tri najsmješnije biciklističke uspomene, pristigle u sklopu našega nagradnog natječaja na društvenim mrežama. Troje dobitnika – Leon Kečkeš, Ivana Bilić i Marija Rimoldi – osvojili su bicikle Nakamura, model Catch 2.6, pojedinačne vrijednosti veće od 450 eura, a uručili su ih Dražen Novak u ime Večernjeg lista te Bojan Popović iz Intersporta. – Moja priča bila je o spustu niz jedno brdo u Samoboru. Bio je strm zavoj, iza njega mali kanjon, vozio sam s ekipom. Ja sam preko tog kanjona prešao sretno, ostali su pali – opisao je kroz smijeh svoje iskustvo L. Kečkeš.

Na Večernjakovoj biciklijadi sudjelovao je i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet, koji je istaknuo važnost ove manifestacije te ustvrdio kako je ona najmanje dvostruka. – Prvo, promovira se zdrav način života, više kretanja i bicikliranja, a s druge se strane promovira bicikl kao prijevozno sredstvo, što je nama u gradskoj upravi izuzetno važno – poručio je jučer Korlaet.

Da je sretna i ponosna što je što je njezin grad dio ove priče, istaknula je gradonačelnica Samobora Petra Škrobot. – Ove godine nisam biciklirala, odlučila sam bicikliste dočekati ovdje u Samoboru i veseli me što ih je toliki broj. Nadam se da se u idućim godinama družimo u još većem broju i doista hvala svima koji su se pridružili i odlučili provesti ovo predivno vrijeme danas ovdje u Samoboru. Ono što je još bitno, ovdje su i naše udruge koje su izrazito aktivne i hvala svima koji su se uključili i podržali ovu predivnu priču – kazala je čelnica Samobora, jednog od partnera biciklijade, a među njima su i Zagrebačka županija, Turistička zajednica grada Zagreba, Hrvatska pošta (Paket 24), Hrvatska poštanska banka, dm i Groupama osiguranje.

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić otkrio nam je da mu je ovo već 18. Večernjakova biciklijada. – Ja sam ponosan zato što je opstala tradicija i neizmjerno mi je drago što smo prije četiri godine ponovno vratili biciklijadu na relaciju Zagreb – Samobor, budući da je na toj ruti prvih godina i bila. Večernji list uvijek je povezan i sa Zagrebom i sa Samoborom i s cijelim tim zagrebačkim prstenom. I uvijek me veseli kad vidim koliko mladih ljudi, koliko mladih obitelji dođe na biciklijadu, posebno što nekima ovo nije 18., nego 44. – rekao je.

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Točno u 10 sati vesela je kolona, predvođena električnim automobilom Hyundai Inster, krenula prema Vugrinščaku, gdje je za sudionike bio organiziran bogat zabavni program. Ruta dugačka 21 kilometar bila je lagana, vrijeme je za pedaliranje bilo idealno, a tisuće sudionika tijekom cijelog su puta bile izvrsno raspoložene pa im nije smetalo čak ni kada su naišle na radove koji su u tijeku. Prvi su biciklisti na cilj počeli pristizati oko 11.30, a već pola sata kasnije počeo je i koncert grupe BluVinil. Oni kojima sunce nije smetalo ispred pozornice su zaplesali, a dio biciklista odlučio se odmoriti u hladu i okrepu tražiti u gastro-korneru. Oni najmlađi, pak, uživali su u dječjem korneru s napuhancima. Ljubitelji vina i umjetnosti mogli su sudjelovati u Wine&Paint radionici, organiziran je i pub kviz, a najvažnija pravila koja treba znati u prometu istaknuta su na edukativnoj radionici Prometna abeceda. Najsretniji biciklisti jučer su, u organizaciji SelectBoxa, mogli osvojiti jedan od box paketa. – Ono što nudimo je jedan paket iz četiri kategorije u vrijednosti od 30 eura ili promo vezice, narukvice i slično. Što im se već okrene. Ili, ako nemaju sreće, ne dobiju ništa – objasnili su nam pravila.

Boravak u prirodi, lagana fizička aktivnost i podrška ljudi koji prolaze slična životna iskustva mogu imati važnu ulogu u oporavku oboljelih od raka, poručio je na Večernjakovoj biciklijadi Josip Majcan iz Udruge Budi dobro. Predstavio je rad udruge koja provodi programe psihološke podrške i rehabilitacije za onkološke bolesnike, a posebno je istaknuo radionice terapijskog vrtlarenja koje se održavaju u Botaničkom vrtu Zuban u Rudama. – Dokazano je da boravak u prirodi i poticajnom okruženju te lagana fizička aktivnost izuzetno mnogo pomažu u očuvanju zdravlja, ali i onima koji su već oboljeli – rekao je Majcan.

Radionice se održavaju svake subote, a polaznici, kako kaže, dolaze iz različitih dijelova Zagreba javnim prijevozom jer im susreti mnogo znače. – Kažu da jedva čekaju svaku subotu. Važno im je biti u okruženju koje ih razumije, među zdravstvenim djelatnicima i ljudima koji prolaze slična iskustva. S jedne strane grupa liječi, a s druge strane i sam vrt liječi – istaknuo je.

Vrt im se trenutačno obnavlja, a nekada je sadržavao više od 200 ljekovitih biljaka. Udruga je vrt dobila na korištenje prije godinu dana te ga postupno vraća u život uz pomoć stručnjaka i volontera. Udruga Budi dobro danas okuplja više od 420 članova iz cijele Hrvatske, a programe provodi u Zagrebu, Samoboru, Čakovcu te na otoku Lošinju, gdje se održavaju rehabilitacijski programi za onkološke bolesnike i osobe s invaliditetom. Ekipa iz BiVits Active okupljenima je mjerila razinu vitamina i minerala u organizmu, a interes građana bio je velik pa su se tijekom prijepodneva stvarali redovi.