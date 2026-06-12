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POLICIJA TRAGA ZA POČINITELJEM

Pucnjava u Zagrebu: Nakon svađe ispalio više hitaca prema dvojici mladića

policija očevid
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Hana Ivković Šimičić
12.06.2026.
u 12:05

Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba, priopćila je policija

Zagrebačka policija traga za počiniteljem koji je pucao iz vatrenog oružja u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice. Do pucnjave je došlo jučer oko 20.30 sati, a dolaskom na mjesto dojave policija nije nikoga zatekla. 

– Nedugo potom, temeljem prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom nepoznati je počinitelj iz osobnog automobila nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u smjeru njih dvojice od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi izvan vozila te ujedno i u smjeru samog vozila. Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba – poručili su. 

FOTO Ovo se ne viđa svaki dan: Carina upala u zagrebački butik. zaplijenili tonu lažnih torbi, obuće, odjeće...
policija očevid
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Ključne riječi
Zagreb pucnjava

Komentara 8

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BH
Bhorna
12:20 12.06.2026.

Ugrađivati kamere u svaki automobil, susjeda spasilo nakon sudara kao jedan od dokaza.

Avatar Idler 3
Idler 3
12:41 12.06.2026.

Stara, dobra Ferenščica 😂

CE
CenzuriranUskoro
13:02 12.06.2026.

Tamo se pucalo i po ročnicima na straži dok je bila vojarna pa se ignoriralo jel nitko nije ubijen. Ta briga o kulturnom obogaćivanju nije nova stvar i sustavno se provodi desetljećima.

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