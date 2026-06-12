Pucnjava u Zagrebu: Nakon svađe ispalio više hitaca prema dvojici mladića

Zagrebačka policija traga za počiniteljem koji je pucao iz vatrenog oružja u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice. Do pucnjave je došlo jučer oko 20.30 sati, a dolaskom na mjesto dojave policija nije nikoga zatekla.

– Nedugo potom, temeljem prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom nepoznati je počinitelj iz osobnog automobila nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u smjeru njih dvojice od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi izvan vozila te ujedno i u smjeru samog vozila. Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba – poručili su.