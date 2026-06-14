FOTO Ima bazen na krovu, pogled na more i nalazi se tik uz plažu: Evo koliko stoji ovaj penthouse na Krku
Na tržištu nekretnina pojavio se luksuzni penthouse apartman na otoku Krku, smješten u blizini centra grada Krka i manje od 500 metara od najbliže plaže. Nekretnina se prodaje po cijeni od 880.000 eura, a budućim vlasnicima nudi privatni bazen, prostranu krovnu terasu i pogled na more.
Penthouse se nalazi u modernoj stambenoj zgradi s ukupno četiri luksuzna apartmana, opremljena suvremenim materijalima i tehnologijama. Smješten je u potkrovlju, a raspolaže s 127 četvornih metara unutarnjeg prostora.
Poseban adut nekretnine je krovna terasa površine 63 četvorna metra s infinity bazenom od 21 četvorni metar, s koje se pruža pogled na more. Ukupna izgrađena površina nekretnine iznosi 255 četvornih metara.
Riječ je o novogradnji koja je trenutačno u izgradnji, a nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini plaža i sadržaja grada Krka, što je čini zanimljivom kako za stanovanje tako i za odmor na jednom od najtraženijih hrvatskih otoka.