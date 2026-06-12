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Večernjakova tribina

VIDEO Kartice za zagrebačke spremnike otpada obitelji prodavale ugostiteljima! Ovako će se tome stati na kraj

Zagreb: Podzemni spremnici u Masarykovoj ulici
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
12.06.2026.
u 15:30

Kartice za otvaranje podzemnih spremnika za otpad koje su dobivala kućanstva završavale su u rukama ugostitelja, a neke su se čak i prodavale. Zbog takvih zlouporaba Grad Zagreb odlučio je ograničiti njihov broj te postupno prijeći na sustav otključavanja putem aplikacije, poručeno je na Večernjakovoj tribini za stanovnike Donjeg i Gornjeg Grada.

Stanovnici Donjeg Grada prodavali su kartice za podzemne spremnike ugostiteljima, zbog čega ih Grad sada postupno ukida i zamjenjuje aplikacijama. Otkrila je to pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazzocco Drvar na Večernjakovoj tribini, odgovarajući na pritužbe građana koji traže veći broj kartica za otvaranje spremnika. Građani su upozorili da mnogima aplikacija nije praktična, osobito starijima, te da je broj fizičkih kartica posljednjih mjeseci dodatno smanjen.

No iz Grada tvrde da je razlog tome masovno kršenje pravila. – Građani se žale da imaju premalo kartica i razumijem ih. Međutim, događalo nam se da kartice koje pripadaju privatnim kućanstvima koriste ugostitelji u Donjem Gradu. Neki su ih čak prodavali ugostiteljima, kojima je onda bilo isplativije koristiti tuđe kartice nego plaćati odvoz otpada na način koji je za njih propisan – rekla je D. Mazzocco Drvar.

Objasnila je kako su upravo zbog takvih slučajeva morali ograničiti broj kartica, a sada se ide i prema njihovom potpunom ukidanju. – Nažalost, zbog onih koji su kršili pravila morali smo ograničiti mogućnosti i onima koji su ih poštovali. Fizičke kartice postupno se ukidaju jer jednostavno ne možemo spriječiti njihove zlouporabe – poručila je. Osim podzemnih spremnika, građani su otvorili i pitanje parkiranja.

Dio njih požalio se da su spremnici zauzeli dio parkirališnih mjesta, kojih u Donjem i Gornjem Gradu ionako nedostaje, dok su drugi kritizirali blokovsko parkiranje. Kao primjer naveli su situacije tijekom blagdana kada im u posjet dolazi obitelj koja zbog ograničenja ne može ostaviti automobil u ulici tijekom cijelog dana. – Često čujem da nema dovoljno parkinga, ali postoji i druga strana priče. Možda pitanje nije nedostaje li parkirališta, nego ima li previše automobila – poručio je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Govoreći o blokovskom parkiranju, rekao je da je ono mnogim stanarima olakšalo pronalazak slobodnog mjesta u blizini doma. – Ljudi kažu da za Božić ne mogu pozvati obitelj jer gosti ne mogu cijeli dan parkirati u ulici. Mogu, ali moraju platiti dnevnu kartu ili koristiti javne garaže. S druge strane, upravo je blokovsko parkiranje oslobodilo mnoga mjesta stanarima koja su ranije zauzimali drugi vozači – rekao je Pavuna.

Posebno se osvrnuo na zahtjeve za gradnjom novih garaža, istaknuvši da ni to ne bi riješilo problem. – Kad bismo izgradili 30 garaža veličine onih na Tuškancu ili u Langovu trgu, dobili bismo oko 6000 novih mjesta. To bi koštalo između 200 i 300 milijuna eura i trajalo godinama. A Zagrepčani su samo prošle godine kupili oko 30 tisuća novih automobila. Tih 6000 mjesta nestalo bi u nekoliko mjeseci – upozorio je.
Ključne riječi
Andro Pavuna Večernjakova tribina Gornji grad Donji grad Zagreb

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