Drama u Sesvetama: Muškarac zatočio ženu na balkonu? Stigli specijalci i hitna

U stambenoj zgradi u Sesvetama muškarac je jutros zatvorio ženu na balkonu. Zbog dojave o incidentu na teren je izašla specijalna policija koja je brzo intervenirala, javljaju 24sata.

Po dolasku na mjesto događaja izbili su vrata stana i ušli u objekt.

intervencija je provedena žurno, a muškarac je nakon ulaska policije priveden. Čitateljica 24sata kaže kako je izašao krvav. U policiji kažu kako su dvije osobe u službenim prostorijama te da je u tijeku kriminalističko istraživanje.