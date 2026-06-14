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KRIM ISTRAŽIVANJE U TIJEKU

Drama u Sesvetama: Muškarac zatočio ženu na balkonu? Stigli specijalci i hitna

Zagreb: Policija ispred Općinskog kaznenog suda u Ilici uoči suđenja Marku Franciškoviću
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.06.2026.
u 12:25

Prema prvim informacijama, intervencija je provedena žurno, a muškarac je nakon ulaska policije priveden. Žena je spašena i zbrinuta, a okolnosti događaja se i dalje utvrđuju.

U stambenoj zgradi u Sesvetama muškarac je jutros zatvorio ženu na balkonu. Zbog dojave o incidentu na teren je izašla specijalna policija koja je brzo intervenirala, javljaju 24sata. 

Po dolasku na mjesto događaja izbili su vrata stana i ušli u objekt.

intervencija je provedena žurno, a muškarac je nakon ulaska policije priveden. Čitateljica 24sata kaže kako je izašao krvav. U policiji kažu kako su dvije osobe u službenim prostorijama te da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

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Komentara 4

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MA
malaliba
13:34 14.06.2026.

Kak sad ona na balkonu, zaključana a on krvav?! Ispada da ju je zaključal da ga više ne lema, ili....

22
224
13:41 14.06.2026.

Htio čovjek u miru pogledati utakmicu.....

Avatar ruby red
ruby red
12:51 14.06.2026.

Izbili vrata! Je li iz okvira?

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