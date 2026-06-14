Drama u Sesvetama: Muškarac zatočio ženu na balkonu? Stigli specijalci i hitna

U stambenoj zgradi u Sesvetama muškarac je jutros zatvorio ženu na balkonu. Zbog dojave o incidentu na teren je izašla specijalna policija koja je brzo intervenirala, javljaju 24sata.
Po dolasku na mjesto događaja izbili su vrata stana i ušli u objekt.
intervencija je provedena žurno, a muškarac je nakon ulaska policije priveden. Čitateljica 24sata kaže kako je izašao krvav. U policiji kažu kako su dvije osobe u službenim prostorijama te da je u tijeku kriminalističko istraživanje.Ludnica u New Yorku nakon što su Knicksi osvojili NBA naslov prvi put nakon 53 godine
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Ivana Šušak (Alfatec):
Kak sad ona na balkonu, zaključana a on krvav?! Ispada da ju je zaključal da ga više ne lema, ili....