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VELIK BROJ KOMENTARA

VIDEO Srbin pokazao svoj smještaj tijekom sezone u Hrvatskoj: 'Ovo je nevjerojatno'

Screenshot/TikTok
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.06.2026.
u 15:30

Autor profila "Dmitrije putuje" objavio je snimku smještaja za sezonske radnike na Korčuli, a prizori koje je pokazao izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama

Video jednog Srbina na TikToku ponovno je otvorio pitanje uvjeta u kojima tijekom turističke sezone žive sezonski radnici na hrvatskoj obali. Ovog puta u pitanju je pozitivno iskustvo. 

@dmitrije_putuje

Kako izgleda moj smeštaj na sezoni u Hrvatskoj?

♬ Vlog/Gentle/Stylish/Lo-Fi(1509024) - bunkiman

Autor profila "Dmitrije putuje" objavio je snimku smještaja za sezonske radnike na Korčuli, a prizori koje je pokazao izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama. U videu obilazi sobe, kupaonicu i zajedničke prostorije, pritom komentirajući kako takvi uvjeti puno govore o samom poslodavcu. 'Takav je i vaš gazda',  poručio je u videu, aludirajući na to da odnos prema radnicima često najbolje oslikavaju upravo uvjeti u kojima su smješteni.

Snimka je u kratkom vremenu prikupila velik broj pregleda i pozitivnih komentara. Osim pohvala smještaja, mnogi su i isticali da bi sezonski radnici trebali imati dostojanstven smještaj i osnovne uvjete za život, drugi su tvrdili kako je pronalazak kvalitetnog smještaja tijekom sezone sve veći izazov zbog velikog broja radnika i ograničenih kapaciteta.

Tema smještaja sezonaca već godinama izaziva rasprave, a pojedini slučajevi tijekom ljetnih mjeseci redovito završavaju i na društvenim mrežama te u medijima. Video s Korčule tako je pokazao da ima i lijepih, pozitivnih priča sa sezone. 
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Ključne riječi
more sezonski radnici sezona smještaj

Komentara 1

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Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
16:45 13.06.2026.

A dok doma živi u kocu, o tome ništ?

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