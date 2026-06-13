VIDEO Srbin pokazao svoj smještaj tijekom sezone u Hrvatskoj: 'Ovo je nevjerojatno'

Video jednog Srbina na TikToku ponovno je otvorio pitanje uvjeta u kojima tijekom turističke sezone žive sezonski radnici na hrvatskoj obali. Ovog puta u pitanju je pozitivno iskustvo.

Autor profila "Dmitrije putuje" objavio je snimku smještaja za sezonske radnike na Korčuli, a prizori koje je pokazao izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama. U videu obilazi sobe, kupaonicu i zajedničke prostorije, pritom komentirajući kako takvi uvjeti puno govore o samom poslodavcu. 'Takav je i vaš gazda', poručio je u videu, aludirajući na to da odnos prema radnicima često najbolje oslikavaju upravo uvjeti u kojima su smješteni.

Snimka je u kratkom vremenu prikupila velik broj pregleda i pozitivnih komentara. Osim pohvala smještaja, mnogi su i isticali da bi sezonski radnici trebali imati dostojanstven smještaj i osnovne uvjete za život, drugi su tvrdili kako je pronalazak kvalitetnog smještaja tijekom sezone sve veći izazov zbog velikog broja radnika i ograničenih kapaciteta.

Tema smještaja sezonaca već godinama izaziva rasprave, a pojedini slučajevi tijekom ljetnih mjeseci redovito završavaju i na društvenim mrežama te u medijima. Video s Korčule tako je pokazao da ima i lijepih, pozitivnih priča sa sezone.