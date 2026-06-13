FOTO U Lisinskom održan Koncert partizanske pjesme: Pogledajte tko je sve bio

Program se sastojao od oko 25 pjesama koje su izvodili zborovi iz Zagreba, Splita i Pule. Događaj se organizira povodom Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe, što je i službeni povod najave koncerta
Posljednjih dana najava koncerta izazvala je brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama. HDZ je i danas prozvao zagrebačke gradske vlasti, tvrdeći da Tomislav Tomašević promovira totalitarne simbole te dodatno polarizira društvo
"Temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednici, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda. Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima", stoji između ostalog u priopćenju.
Tomašević je prije nekoliko dana rekao da u koncetru ne vidi ništa sporno, dokle god je "to državni praznik. "Ne znam što je Grad financirao, čak nisam bio ni uključen u tu organizaciju, tako da nisam ni znao donedavno da Savez antifašističkih boraca s Gradom suorganizira taj koncert u Lisinskom u povodu Dana antifašističke borbe koji je državni praznik" , rekao je Tomašević.