FOTO U Lisinskom održan Koncert partizanske pjesme: Pogledajte tko je sve bio

Koncert partizanske pjesme održao se danas u 13 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a organizatori su Savez antifašističkih boraca i antifašista RH i Grad Zagreb
Koncert partizanske pjesme održao se danas u 13 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a organizatori su Savez antifašističkih boraca i antifašista RH i Grad Zagreb
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Program se sastojao od oko 25 pjesama koje su izvodili zborovi iz Zagreba, Splita i Pule. Događaj se organizira povodom Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe, što je i službeni povod najave koncerta
Program se sastojao od oko 25 pjesama koje su izvodili zborovi iz Zagreba, Splita i Pule. Događaj se organizira povodom Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe, što je i službeni povod najave koncerta
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Na događaju se se pojavile Katarina Peović iz Radničke fronte, zastupnica Dalija Orešković, bivši predsjednik Stjepan Mesić, glumac Vilim Matula...
Na događaju se se pojavile Katarina Peović iz Radničke fronte, zastupnica Dalija Orešković, bivši predsjednik Stjepan Mesić, glumac Vilim Matula...
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Posljednjih dana najava koncerta izazvala je brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama. HDZ je i danas prozvao zagrebačke gradske vlasti, tvrdeći da Tomislav Tomašević promovira totalitarne simbole te dodatno polarizira društvo
Posljednjih dana najava koncerta izazvala je brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama. HDZ je i danas prozvao zagrebačke gradske vlasti, tvrdeći da Tomislav Tomašević promovira totalitarne simbole te dodatno polarizira društvo
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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"Temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednici, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda. Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima", stoji između ostalog u priopćenju.
"Temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednici, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda. Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima", stoji između ostalog u priopćenju.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Tomašević je prije nekoliko dana  rekao da u koncetru ne vidi ništa sporno, dokle god je "to državni praznik. "Ne znam što je Grad financirao, čak nisam bio ni uključen u tu organizaciju, tako da nisam ni znao donedavno da Savez antifašističkih boraca s Gradom suorganizira taj koncert u Lisinskom u povodu Dana antifašističke borbe koji je državni praznik" , rekao je Tomašević.
Tomašević je prije nekoliko dana  rekao da u koncetru ne vidi ništa sporno, dokle god je "to državni praznik. "Ne znam što je Grad financirao, čak nisam bio ni uključen u tu organizaciju, tako da nisam ni znao donedavno da Savez antifašističkih boraca s Gradom suorganizira taj koncert u Lisinskom u povodu Dana antifašističke borbe koji je državni praznik" , rekao je Tomašević.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Organizatori kažu da je riječ o kulturnom programu koji uključuje povijesne partizanske pjesme i tradiciju NOB-a. Ulaznice su bile besplatne.  
Organizatori kažu da je riječ o kulturnom programu koji uključuje povijesne partizanske pjesme i tradiciju NOB-a. Ulaznice su bile besplatne.  
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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