Milanović: 'Od gripe često umre više ljudi nego sada od korone, ali Stožer to ne objavljuje'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira, a posjetit će i tvrtku Brodosplit d.d., gdje će obići pogon Brodogradilišta specijalnih objekata i hale gradilišta obalno ophodnih brodova.

U izjavi novinarima kazao je da će odgovoriti na poziv iz Ureda premijera na sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Nije problem u datumu, rekao sam da ću se prilagoditi. Međutim, on na vrlo čudan način inzistira na dopisivanju preko svog kaluđera koji onda preko svog vladike piše u upravnom govoru što predsjednik Vlade misli, a istovremeno mi se obraća direktno Plenković pismom vezanim uz Nacionalnu strategiju razvoja", govori Milanović.

"Vidjet ćemo, dobit će odgovor. On je odbio govoriti o problemu kršenju Daytona na štetu Hrvata u Federaciji, to mi je neobično. Još jednom ću ga zamoliti da se to razmatra... On je preko svog šefa kabineta poručio da će objaviti to pismo, jer se očito mora, to treba jednom širom temom obuhvatiti – položaj svih Hrvata od Novog Zelanda, što je pogrešno jer su samo u BiH Hrvati konstitutivan narod. Iz nekog razloga on bježi od te teme", nastavlja Milanović.

"Nacionalna strategija dokument je koji u okviru europskog semestra moramo usvojiti, to je jedan velebni seminarski rad u kojemu će biti copy-paste, ali to moramo odraditi. Zato bi bilo dobro da u njegovoj pripremi, prije nego što dođe pred Sabor po principu uzmi ili ustavi, da u njega budu uključeni svi koji su dionici, a saborski zastupnici oporbe su žene i muškarci za koje je glasalo gotovo pola Hrvata", kaže.

O današnjoj presudi Ivi Sanaderu i HDZ-u je rekao:

"Još nije gotovo, još se to vucara... Mislim da neki ljudi iz HDZ-a mogu biti zadovoljni ovom presudom, posebno oni koji su imali refleks da 700.000 eura u gotovini drže u blagajni 9 mjeseci. Taj novac donio im je Barišić s ceste. Meni je drago da je sud utvrdio da to nije normalno ponašanje, barem što se tiče stranke, tako da drugi u drugim strankama ne pomisle da je to normalno".

Komentirao je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

"Trebamo se dogovoriti gdje su granice djelovanja nekih organa, ja sam zapravo osnivač tog tijela i ne bježim od odgovornosti nikada. Bio sam premijer i nije bilo nikakvih problema. Međutim, kao predsjednik imam imunitet nepovredivosti. Neka ukinu taj imunitet pa ću onda svaki dan nekome na pitanje ove vrste odgovarati. Taj imunitet, između ostalog, služi da vas ne bi mogli svakodnevno maltretirati i ometati u poslu. Neka ga ukinu pa ću znati da ga nemam. Ovako, netko vas anonimno prijavi, iz čiste pakosti, da ste bili na pokopu osobe koja se zove Marijana, da ste išli helikopterom, so what, ja sam vrhovni zapovjednik. Međutim, onda shvatiš da je to supruga Josipa Manolića. Naravno, nikad nisam bio tamo, ni pješice ni helikopterom, to sam već i rekao, ali to ne smeta povjerenstvu da krene utvrđivati činjenice. Kako? Kako da dokažem nešto što na kraju krajeva nije nadležnost povjerenstva. Mljet, Hvar i još otoka ovog ljeta – to je jednostavno moj posao."

Komentirao je i Kolonu sjećanja u Vukovaru.

"Razmotrit ćemo to. 500 ljudi je naraslo na 5000 ljudi. Ići u ovom trenutku na okupljanje na kojemu će biti 1000 ljudi, istodobno slušati od Stožera da je 500 ljudi, ali neće se brojati – ispast ćemo budale. Taj mimohod ima smisla samo s ljudima. Epidemiolog kaže da će biti 500 ljudi, a bit će ih 5000. To ima smisla samo ako je mnoštvo, a ne Plenković ili ja", kaže Milanović.

"Ako je 5000 ili 10.000 ljudi, to je opasno. A za to netko snosi odgovornost", dodao je.

"Bit će drugi val, vjerojatno i treći. Ljudi umiru. Zanima me zašto se ne objavljuje u realnom vremenu prosječna dob i njihovi komorbiditeti. Umrlo je neki dan 38 osoba. U sezonama gripe zna umrijeti i više od toga. Recite koja je prosječna dob, sredina, spol i koji su komorbiditeti. Ali to ne objavljuju", rekao je Milanović.