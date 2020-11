Ugrožava li neslaganje Milanovića i Plenkovića funkcioniranje države

Otvoreni sukob između predsjednika RH Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića gotovo bez prekida traje puna dva mjeseca. Javne prepirke započele su međusobnim optužbama vezanim za aferu Janaf, koje je dodatno pojačao šok nakon što je rastrojeni 22-godišnjak zapucao na zgradu Vlade i ranio policajca pred njom. Iako se tada činilo da bi na relaciji Banski dvori – Pantovčak moglo zavladati primirje, budući da je Milanović premijeru ponudio podršku, cijela stvar se dodatno rasplamsala nakon Plenkovićevih poruka iz Bruxellesa.

Milanović je Plenkoviću ljutito zamjerio tvrdnju da je podgrijavao radikalizaciju društva tijekom kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine, a iz intervjua koji je dao za Večernji TV čini se da nema ni najmanju namjeru prijeći preko toga. Sve strelice koje je zadnjih dana uputio u smjeru Banskih dvora, predsjednik naziva “nužnom obranom od divljačke uvrede, na koju svaka osoba koja ima mrvicu dostojanstva mora reagirati”.

>> VEČERNJI TV Je li došlo do radikalizacije društva? Milanović: 'Tvrditi sada da postoji neka grupa koja smišlja napade, to za sad ne vidimo'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Otvorene krize

Ništa manje tvrdoglavosti kada je u pitanju odnos s Pantovčakom ne pokazuje ni Plenković, koji poručuje kako s predsjednikom ne komunicira niti namjerava komunicirati.

– Ne vidim zašto bih, nakon što je rekao da je Marko Milić Yutelova škola – kaže Plenković, uz napomenu da suradnja s Milanovićem dolazi u obzir isključivo u okviru ustavnih i zakonskih odredbi koje ih na to obvezuju. Pritom su pomalo u drugi plan pale neke ozbiljne optužbe koje iznosi Milanović, poput one da Plenković i Vlada krše zakon i Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti koriste kako bi mimo predsjednika države uređivali stvari u sustavu nacionalne sigurnosti. Zbog toga se postavlja pitanje može li ovaj sukob nauditi funkcioniranju države, odnosno njezinih institucija, no naši analitičari Ankica Mamić i Mate Mijić uvjereni su da se to, usprkos svemu, neće dogoditi.

– Mislim da se to ne može dogoditi. Obojica su dovoljno odgovorni da kada su na stolu ozbiljna državna pitanja suzbiju osobne animozitete i neslaganja i da državna pitanja stave na prvo mjesto – kazala nam je Ankica Mamić, ističući da su i predsjednik i premijer legitimno izabrani predstavnici naroda.

– U posljednje vrijeme su u prvi plan došli njihovi personalni odnosi, ali mislim da bi, kad bi došlo do stvarnog problema u funkcioniranju države, shvatili što su im prioriteti – kaže Mamić, iako uvjerena da bi obojica trebali povući ručnu i posvetiti se važnijim pitanjima.

– Pandemija COVID-19 je, bez obzira na to što uskoro očekujemo cjepivo, otvorila krizu u gospodarstvu i društvu i praktički u svakom aspektu našeg života. U takvoj bi situaciji bilo dobro da dvojica najviših dužnosnika u drugi plan stave međusobne nesuglasice i da se posvete onom za što su dobili povjerenje građana, premijer kao čovjek koji je izabran da vodi Vladu kao najvišu izvršnu vlast, a predsjednik kao izravno izabran da u sustavu obrane i nacionalne sigurnosti te u vanjskoj politici premijeru bude prvi partner – smatra analitičarka.

>> VEČERNJI TV Je li kaotično u zdravstvenom sustavu? Milanović: 'Nismo pobijedili koronu, kao što se hvalio predsjednik Vlade ljetos...'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Loše za mladu demokraciju

Mate Mijić ističe pak kako je duel predsjednika i premijera na trenutke bio zabavan, ali sad je, kaže, već prilično naporan.

– Doima se kao da su jedan drugome doslovno jedini problem u životu, a realnost je takva da Hrvatska ima puno neriješenih stvari koje bi trebale biti prioritet. No, ne mislim da njihov loš odnos može ugroziti funkcioniranje države, zato što se ni jedan ni drugi neće usuditi poigravati onim područjima u kojima, prema Ustavu, imaju podijeljene nadležnosti – kaže Mijić, uvjeren da će sve ostati na proceduralnim „kajlama“ i medijskom prepucavanju. Zabrinjava ga, međutim, to što se politička rasprava u Hrvatskoj svela na navijanje za nekoga od njih dvojice protiv onoga drugoga.

– Svi koji se ne slažu s politikom Vlade navijaju za predsjednika, makar se ni s njim možda u mnogočemu ne slažu, dok ovi drugi, koji iz bilo kojeg razloga ne vole predsjednika, navijaju za premijera. Stvara se dojam da samo njih dvojica imaju moć riješiti neke probleme ili stati jedan drugome u kraj, što za mladu parlamentarnu demokraciju koja bi trebala težiti uključivanju šireg građanstva u političke procese nije dobro – upozorava Mijić.