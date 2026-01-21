Španjolci vole putovati cijele godine, lani ih Hrvatsku posjetile 282.000

Na 46. izdanju jednog od najvažnijih međunarodnih turističkih sajmova, FITUR-a koji se u Madridu održava do 25. siječnja, prezentira se i hrvatska turstička ponuda. Uz Hrvatsku turističku zajendicu u Madridu nastupa i 14 suizlagača, odnosno predstavnici turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije gradova Zagreb, Split i Rovinj, te turističkih kompanija Valamar, Katarina Line, Uniline, Abacus, Adriana Travel, Nave Travel i Hotel Park Split, kao i Nacionalnog parka Krka. Sajam je, inače, otvoren i za poslovnu i i za široku javnost, a predstavlja se više od 160 zemalja i regija. Očekuje se oko 255.000 posjetitelja.

- Španjolsko tržište za Hrvatsku ima velik značaj jer se radi o gostima koji vole putovati tijekom cijele godine i koji cijene autentična iskustva. Sajam FITUR, kao jedan od najvažnijih globalnih turističkih sajmova, predstavlja iznimno bitnu platformu za predstavljanje cjelokupne hrvatske turističke ponude, jačanje suradnje s ključnim partnerima te dodatno pozicioniranje naše zemlje kao sigurne, kvalitetne i održive destinacije. Naši prioriteti su razvoj cjelogodišnjeg turizma i pružanje vrijednosti za novac, uz kontinuiranu brigu o očuvanju sigurnosti koja ostaje jedna od ključnih konkurentskih prednosti hrvatskog turizma - poručuje iz Madrida Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Inače, lani je Hrvatsku posjetilo gotovo 282.000 španjolskih turista, koji su ostvarili više od 688.000 noćenja. Rezultat je u odnosu na 2024. bolji za jedan posto u dolascima i pet posto u noćenjima.

- Nastup na sajmu FITUR prigoda je za susrete s našim partnerima koji i tijekom ove godine nastoje ostvariti daljnji rast turističkog prometa kroz uvođenje novih ponuda i paketa prema hrvatskim destinacijama. Tu su dakako i susreti s predstavnicima španjolskih medija koje informiramo o aktualnostima u hrvatskom turizmu. Naš cilj je očuvati pozitivne trendove na ovom važnom tržištu za Hrvatsku. Primjećujemo rastući interes za grupna putovanja, ali i izniman interes partnera s tržišta Južne Amerike, što nas posebno veseli - komentar je Viviane Vukelić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice Italiji, koja 'pokriva' i tržište Španjolske.

Tijekom boravka u Madridu direktor HTZ-a sastao se, među ostalima, s Yolandom Sanchez, direktoricom strateških projekata Iberie, vodećeg španjolskog avioprijevoznika i jednog od najstarijih i najvećih zračnih prijevoznika u Europi, ključnog u povezivanju Europe s tržištima Latinske Amerike. Također, Staničić je u Madridu sudjelovao i na prvoj sjednici Odbora pridruženih članova UN Turizma u novom mandatu, a sastanku se pridružila i glavna tajnica UN Turizma Shaikha AI Nowais. Na sjednici je predstavljen novi dvogodišnji Program rada pridruženog članstva čiji inovativni pristup uključuje akademske suradnje iz područja sportskoga turizma, kao i potencijale jače suradnje među pridruženim članovima i jaču integraciju, odnosno angažman, pridruženih članova u izradi turističke statistike – UN Tourism Barometer.