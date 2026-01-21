Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA NA TURISTIČKOM SAJMU FITUR U MADRIDU

Španjolci vole putovati cijele godine, lani ih Hrvatsku posjetile 282.000

Foto: Hrvatska turistička zajednica
1/6
Autor
Radmila Kovačević
21.01.2026.
u 14:23

Direktor Hrvatske truističke zajednice Kristjan Staničić u Španjolskoj sudjelovao na sjednici Odbora pridruženih članova UN Turizma

Na 46. izdanju jednog od najvažnijih međunarodnih turističkih sajmova, FITUR-a koji se u Madridu održava do 25. siječnja, prezentira se i hrvatska turstička ponuda. Uz Hrvatsku turističku zajendicu u Madridu nastupa i 14 suizlagača, odnosno predstavnici turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije gradova Zagreb, Split i Rovinj, te turističkih kompanija  Valamar, Katarina Line, Uniline, Abacus, Adriana Travel, Nave Travel i Hotel Park Split, kao i Nacionalnog parka Krka.  Sajam je, inače, otvoren i za poslovnu i i za široku javnost, a predstavlja se više od 160 zemalja i regija. Očekuje se oko 255.000 posjetitelja.

- Španjolsko tržište za Hrvatsku ima velik značaj jer se radi o gostima koji vole putovati tijekom cijele godine i koji cijene autentična iskustva. Sajam FITUR, kao jedan od najvažnijih globalnih turističkih sajmova, predstavlja iznimno bitnu platformu za predstavljanje cjelokupne hrvatske turističke ponude, jačanje suradnje s ključnim partnerima te dodatno pozicioniranje naše zemlje kao sigurne, kvalitetne i održive destinacije. Naši prioriteti su razvoj cjelogodišnjeg turizma i pružanje vrijednosti za novac, uz kontinuiranu brigu o očuvanju sigurnosti koja ostaje jedna od ključnih konkurentskih prednosti hrvatskog turizma - poručuje iz Madrida Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Inače, lani je Hrvatsku posjetilo gotovo 282.000 španjolskih turista, koji su ostvarili više od 688.000 noćenja. Rezultat je u odnosu na 2024. bolji za jedan posto u dolascima i pet posto u noćenjima.

- Nastup na sajmu FITUR prigoda je za susrete s našim partnerima koji i tijekom ove godine nastoje ostvariti daljnji rast turističkog prometa kroz uvođenje novih ponuda i paketa prema hrvatskim destinacijama. Tu su dakako i susreti s predstavnicima španjolskih medija koje informiramo o aktualnostima u hrvatskom turizmu. Naš cilj je očuvati pozitivne trendove na ovom važnom tržištu za Hrvatsku. Primjećujemo rastući interes za grupna putovanja, ali i izniman interes partnera s tržišta Južne Amerike, što nas posebno veseli - komentar je Viviane Vukelić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice Italiji, koja 'pokriva' i tržište Španjolske.

Tijekom boravka u Madridu direktor HTZ-a sastao se, među ostalima, s Yolandom Sanchez, direktoricom strateških projekata Iberie, vodećeg španjolskog avioprijevoznika i jednog od najstarijih i najvećih zračnih prijevoznika u Europi, ključnog u povezivanju Europe s tržištima Latinske Amerike. Također, Staničić je u Madridu sudjelovao i na prvoj sjednici Odbora pridruženih članova UN Turizma u novom mandatu, a sastanku se pridružila i glavna tajnica UN Turizma Shaikha AI Nowais. Na sjednici je predstavljen novi dvogodišnji Program rada pridruženog članstva čiji inovativni pristup uključuje akademske suradnje iz područja sportskoga turizma, kao i potencijale jače suradnje među pridruženim članovima i jaču integraciju, odnosno angažman, pridruženih članova u izradi turističke statistike – UN Tourism Barometer.

Ključne riječi
UN turizam Hrvatska turistička zajednica FITUR

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!