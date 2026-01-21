Hrvatski portali dominiraju internetom: 17 milijuna sati mjesečno i više od 2,5 milijuna korisnika

Tijekom 2025. hrvatski su portali imali više od 2,5 milijuna jedinstvenih korisnika mjesečno, a građani su svaki mjesec na njima proveli 17 milijuna sati, rezultati su godine dana mjerenja posjećenosti web stranica koju su proveli Hrvatska udruga digitalnih izdavača HUDI i agencija Ipsos.

HUDI je izvijestio da je u partnerstvu s Ipsosom od 1. siječnja 2025. pokrenuo jedinstveni sustav mjerenja dosega i angažmana internetske publike na hrvatskim web stranicama ističući kako taj projekt unosi visoku razinu transparentnosti, usporedivosti i pouzdanosti podataka za cijelu digitalnu medijsku zajednicu.

Dodaje i kako podaci prikupljeni tijekom prvih dvanaest mjeseci potvrđuju snažnu prisutnost hrvatskih portala među internetskom populacijom. Tijekom godine hrvatski portali dosezali su gotovo sve hrvatske građane na internetu, što odgovara više od 85 % opće populacije u dobi od 15 do 75 godina uz prosječno više od 2,5 milijuna jedinstvenih korisnika mjesečno.

Osim visokog dosega, evidentan je visoki angažman publike. Kroz 2025. hrvatski građani su svaki mjesec proveli 17 milijuna sati na hrvatskih portalima, ističu u HUDI-u. Napominju i da njihovo jedinstveno i standardizirano mjerenje obuhvaća relevantne domaće medijske izdavače, neovisno o 3rd party kolačićima i pojedinačnim internim statistikama i različitim metodologijama internacionalnih alata te osigurava kvalitetan i realan uvid u performans hrvatskih web stranica te ponašanje digitalne publike.

Dodaju i kako to mjerenje posjećenosti web stranica oglašivačima i agencijama donosi jedinstven, usporediv set podataka koji mogu koristiti u svim fazama planiranja i evaluacije kampanja – od određivanja strategije i izbora medija, do post-buy analize i optimizacije ulaganja.

Ocjenjujući to važnim iskorakom za digitalnu industriju u Hrvatskoj, u HUDI-u naglašavaju i da je projekt rezultat suradnje izdavača, agencija i stručnjaka te omogućuje usporedivost podataka, praćenje tržišnih trendova i kvalitetnije strateško planiranje sadržaja i oglašivačkih ulaganja.

„Jedinstveno mjerenje posjećenosti bio je prvi, ali ključan korak. Danas napokon imamo zajednički jezik podataka koji jednako razumiju izdavači, agencije i oglašivači. U idućem razdoblju dodatno ćemo nadograditi sustav novim funkcionalnostima usmjerenima na detaljnije praćenje video formata, napredniju segmentaciju sadržaja i dublje uvide u ponašanje publike“ poručio je izvršni direktor HUDI-a Ozren Kronja.

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Telegram Media Grupa.