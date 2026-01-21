FOTO Stiže promjena vremena: Padat će i snijeg, prognostičari objavili gdje bi ga moglo biti

Hrvatska se i danas probudila na minusima, a cijeli dan će biti pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana uglavnom na krajnjem jugu mjestimice kiša, a krajem dana te u noći na jugu Like je moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Najviša dnevna temperatura od -2 do 1, na Jadranu između 9 do 14 °C. Četvrtak nam donosi promjenljivo, na Jadranu i pretežno oblačno vrijeme. U Dalmaciji se mjestimice očekuje kiša, a mogući su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U noći i ujutro u unutrašnjosti je ponegdje moguća magla, a osobito navečer i slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom.

Prema izgledima vremena, u četvrtak i petak ponajprije na Jadranu i predjelima uz Jadran mjestimice će biti kiše, a u subotu i drugdje. U četvrtak i osobito u subotu u Dalmaciji lokalno pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U četvrtak i petak u unutrašnjosti je moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s tlom. U noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla, osobito u petak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, u Gorskoj Hrvatskoj u subotu i jugozapadni, a krajem dana u subotu u okretanju na istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i istočni vjetar, a na sjevernom dijelu u četvrtak bura i sjeverni, u subotu prolazno i jugozapadni. Temperatura zraka u postupnom porastu, osobito na kopnu.

Prema prognozi Istrameta situacija se po pitanju hladnoće za posljednju trećinu siječnja značajno ublažila. Međutim, uobičajeno zimsko vrijeme bez ekstremnih temperaturnih oscilacija nastavlja se do 'daljnjega'. Temperature zraka ovih dana značajno su ispod prosječnih za siječanj, od Istre do Slavonije. To će se odstupanje smanjiti te doći u okvire prosječnih vrijednosti za vikend kada stižu oblaci i mjestimične oborine. U nižem području valja očekivati kišu, a u gorju snijeg. Iako je, kako piše Istramet rano govoriti o visinama snježne granice, osim u Gorskom kotaru pahulje će povremeno lepršati i na Učki te Ćićariji. Ozbiljne zimske ciklone koja bi donijela snijeg nizinama unutrašnjosti Hrvatske i Istri zasad nema na vidiku.