BREAKING
'RUSKE SNAGE MELJU NEPRIJATELJA'

Žestoka Putinova poruka: Rusija je spremna ubrzati ofenzivu, a stiže i projektil Orešnik

Russian President Putin observes Zapad-2025 military exercises in Nizhny Novgorod region
Foto: MIKHAIL METZEL/REUTERS
1/4
Autor
Dora Taslak
17.12.2025.
u 14:18

Vladimir Putin kaže da je Rusija uspješno testirala svoj nuklearno pogonjeni krstareći projektil Burevestnik i nuklearno pogonjeni podvodni dron Poseido

Rusija je sposobna ubrzati ofenzivne operacije u strateški važnim područjima fronte, naglasio je ruski predsjednik Vladimir Putin te naveo da su njegove trupe zauzele više od 300 naselja ove godine. "Ruske oružane snage melju neprijatelja, uključujući njegove elitne jedinice obučene u zapadnim vojnim centrima", rekao je ruski čelnik te 2025. godinu nazvao značajnom prekretnicom u široj vojnoj kampanji.

Naime, Putin kaže da su ruske snage preuzele stratešku inicijativu duž cijele crte bojišnice u Ukrajini, a obećao je proširiti moskovsku tzv. sigurnosnu tampon zonu i nastaviti razvijati nove sustave oružja. Spomenuo je i modernizaciju mornarice, tvrdeći da je ona ove godine primila nove podmornice te 19 površinskih brodova i pomoćnih plovila, prenosi Kyiv Post

Kaže i da je Rusija uspješno testirala svoj nuklearno pogonjeni krstareći projektil Burevestnik i nuklearno pogonjeni podvodni dron Poseido. Naglasio je da ti sustavi već postoje i da će se nastaviti usavršavati. Još jedan sustav, projektil Orešnik, bit će stavljen na borbenu dužnost do kraja godine, dodao je.

Istovremeno, odbacio je upozorenja o mogućem ruskom napadu na Europu kao "laži i besmislice“, optužujući europske političare da potiču histeriju i utjeruju strah o neizbježnom sukobu s Rusijom. Unatoč tim poricanjima, ponovio je da Moskva namjerava proširiti sigurnosnu tampon zonu unutar Ukrajine i inzistirao da će ciljevi specijalne vojne operacije biti postignuti, koristeći kremaljski termin za invaziju.
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Vladimir Putin

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar alteralterego001
alteralterego001
14:26 17.12.2025.

Ta tampon zona će se povećavati dok neće obuhvatiti cijelu Ukrajinu pa Moldaviju, pa Baltičke zemlje itd. Nema mira dok se Putin ne zaustavi na bojišnici.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

