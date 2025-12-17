Naši Portali
VIDE SE OŠTEĆENJA

FOTO Pojavile se satelitske snimke prije i poslije: Ovako izgleda luka gdje je napadnuta ruska podmornica

Foto: PLANET LABS PBC/REUTERS/PIXSELL
1/4
Autor
Dora Taslak
17.12.2025.
u 12:02

Satelitske snimke tvrtke Planet Labs pokazuju da je dio doka gdje je podmornica bila usidrena oštećen te da je druga podmornica premještena na drugi mol

Pojavile su se satelitske snimke koje pokazuju luku Novorossiysk prije i poslije napada koji Ukrajina tvrdi da je izvela 15. prosinca. Podsjetimo, Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) tvrdi da su Ukrajinci izveli prvi napad besposadnim podvodnim vozilom (UUV) na ruski brod, točnije na podmornicu klase Kilo. 

Besposadno podvodno vozilo, sudeći prema ranije objavljenoj snimci SBU-a, uspjelo je navigirati kroz prepunu luku da pogodi određeni brod. No, Rusija poriče da je napad uzrokovao bilo kakvu štetu. S druge strane, SBU kaže da je ruska podmornica pretrpjela kritičnu štetu te da je "izbačena iz akcije".

Nakon pregleda videa i usporedbe satelitskih snimaka, stručnjaci iz obavještajno-analitičke tvrtke Maiar rekli su za BBC da je vjerojatno oštećen propeler ili mehanizam vitalan za pogon podmornice. Također, i analitičari iz tvrtke Janes smatraju da je podmornica teško oštećena, točnije njezini propeler i kormilo. Satelitske snimke tvrtke Planet Labs pokazuju da je dio doka gdje je podmornica bila usidrena oštećen te da je druga podmornica premještena na drugi mol.

Inače, taj tip podmornice poprilično je sposoban te može biti vrlo teško otkriven kada je zaronjen. Te podmornice nose dalekometne krstareće projektile Kalibr koji su često korišteni za napade na Ukrajinu. SBU procjenjuje da cijena jedne ruske podmornice iznosi oko 400 milijuna dolara. Ako je ovaj napad znatno oštetio podmornicu, Rusiji bi ostala četiri primjerka u sastavu Crnomorske flote.

Ključne riječi
rat u Ukrajini podmornica Rusija Ukrajina

