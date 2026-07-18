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Razlika se godinama stvarala

Hrvatska ima ogromne zalihe vode, punionice godišnje izbace stotine milijuna litara vode i sokova, no pića su zapanjujuće skupa

Autor
Ljubica Gatarić
18.07.2026.
u 06:30

Proizvođači upiru prstom u poreze, logistiku i regulatorne troškove, dok analitičari spominju koncentrirano tržište i činjenicu da potrošači prigovaraju i kupuju

Dok talijanski Conad litru i pol gazirane vode svoje robne marke prodaje za 25 centi, najjeftinija robna marka u Hrvatskoj stoji oko 45 centi. Mineralna voda domaćih proizvođača izvan akcija rijetko se može kupiti za manje od 85 do 99 centi, dok se u Italiji usporedivi brendovi prodaju za 40 do 50 centi. Pojedinačna boca Coca-Cole u Italiji dođe od 1,55 do 1,69 eura, u Hrvatskoj od 1,89 eura. Bezalkoholna pića u Hrvatskoj skuplja su čak 33 posto od europskog prosjeka, prema podacima Eurostata. Štoviše, čak 60 posto skuplja su nego u Italiji, 40 posto nego u Francuskoj, 30 posto nego u Austriji...

Ključne riječi
Drago Munjiza bezalkoholno piće Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja cijene namirnica Eurostat

Komentara 3

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Avatar Le-Freak
Le-Freak
07:36 18.07.2026.

A druga zanimljivost je, da bar u Dalmaciji, imamo najzdraviju vodu iz slavine, u Europi. Neopterecenu medikamentima i hormonima sa cime se u ostatku Europe ima najvise problema. Znaci mozemo dobre savjesti pidi vodu skoro djabe.

Avatar SAM
SAM
06:39 18.07.2026.

Baš me briga što smo najskuplji. Sretan sam kada mi puste Tonsona i što imamo ustašku državu.

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