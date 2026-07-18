Hrvatska ima ogromne zalihe vode, punionice godišnje izbace stotine milijuna litara vode i sokova, no pića su zapanjujuće skupa

Dok talijanski Conad litru i pol gazirane vode svoje robne marke prodaje za 25 centi, najjeftinija robna marka u Hrvatskoj stoji oko 45 centi. Mineralna voda domaćih proizvođača izvan akcija rijetko se može kupiti za manje od 85 do 99 centi, dok se u Italiji usporedivi brendovi prodaju za 40 do 50 centi. Pojedinačna boca Coca-Cole u Italiji dođe od 1,55 do 1,69 eura, u Hrvatskoj od 1,89 eura. Bezalkoholna pića u Hrvatskoj skuplja su čak 33 posto od europskog prosjeka, prema podacima Eurostata. Štoviše, čak 60 posto skuplja su nego u Italiji, 40 posto nego u Francuskoj, 30 posto nego u Austriji...