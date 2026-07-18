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SERIJA NAPADA

Godinu dana sijao strah po Novom Zagrebu: Staricama s vrata trgao lančiće, plijen odmah prodavao

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
18.07.2026.
u 13:05

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 34-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Zagrebačka policija uhitila je 34-godišnjaka kojeg sumnjiči za čak 22 kaznena djela, među kojima je 20 teških krađa na osobito drzak način te po jedno razbojništvo i razbojnička krađa. Prema sumnjama istražitelja, gotovo godinu dana na ulicama Novog Zagreba napadao je uglavnom starije žene, s vrata im trgao nakit, a zatim ga istoga dana prodavao otkupljivačima plemenitih metala. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom kojeg terete da je između kolovoza 2025. i srpnja 2026. počinio niz napada na području Utrina, Dugava, Sigeta i Sopota.

Sumnja se da je tijekom dana, najčešće u poslijepodnevnim satima, prilazio građankama starije životne dobi te im s vrata otimao zlatni nakit. U većini slučajeva žrtvama je prilazio s leđa, računajući na trenutak iznenađenja. U jednom slučaju pažnju žrtve odvratio je razgovorom, dok je drugoj, glumeći ljubaznost, otvorio ulazna vrata stambene zgrade, a zatim joj iznenada strgnuo lančić s vrata. Policija ga sumnjiči i za razbojništvo počinjeno 17. travnja ove godine, kada je oko 13 sati maskiran prišao jednoj ženi, rukom joj prekrio usta kako ne bi mogla pozvati pomoć te joj oteo nakit.

Krajem svibnja, prema sumnjama istražitelja, počinio je i razbojničku krađu. Nakon što je žrtvi strgnuo nakit, ona ga je pokušala zadržati, no osumnjičeni je uporabom fizičke snage istrgnuo lančić i pobjegao. Otuđeni nakit, kako navodi policija, u pravilu je prodavao još istoga dana trgovačkim društvima koja se bave otkupom plemenitih metala. Na taj je način, sumnja se, zaradio oko 25.000 eura koje je potom trošio za vlastite potrebe. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 34-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Iz zagrebačke policije napominju da im je osumnjičeni od ranije poznat te da je tijekom prethodnih godina više puta kazneno prijavljivan zbog istovrsnih kaznenih djela.
Ključne riječi
Zagreb

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