Zastupnici masovno dopunjuju popis imovine: Bačić u dva mjeseca naslijedio čak 26 nekretnina

Da baci kamen prvi onaj tko je bez grijeha, Saborom vrlo vjerojatno poletio nikad ne bi nijedan. Barem ako su u pitanju imovinske kartice, zbog kojih posljednjih mjeseci mirno ne spava barem polovica parlamenta, a i pokoji član Vlade. Krenimo, međutim, redom.

A što s masonima?

SDP-ova Nenada Stazića nasekiralo je prekjučer što potpredsjednik Sabora, HDZ-ovac Željko Reiner u svojoj kartici nije prijavio da je član Reda vitezova Svetog groba jeruzalemskog, o čemu je Večernji list prvi pisao, pa je u Saboru vrijeme za slobodne teme odlučio iskoristiti kako bi izrazio svoje nadanje da će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sve to detaljno “ispitati”. Naravno, nekoliko je minuta posvetio i aktualnoj temi masona, a onda se još upitao “zašto se dopušta da neki dužnosnici mogu biti članovi neke organizacije, a drugi ne”.

"Očekujem od predsjednika Sabora, premijera, predsjednika HDZ-a, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da se o ovome izjasne", završio je Nenad Stazić. Isti je, pak, Nenad Stazić u svoju imovinsku karticu prije tri mjeseca upisao da je suvlasnik stana od 80 kvadrata u Zagrebu, vrijednog 184 tisuće kuna, odnosno niti 25 tisuća eura. Taj je stan u kartici iz 2012. bio procijenjen na 1,2 milijuna kuna, a Stazić je objavio i novu imovinsku karticu prije otprilike tjedan dana u koju je napisao da je 80 četvornih metara ipak vrijedno 1,776.000 kuna. Koja točno cijena “igra”, pitali smo SDP-ovca.

"Ova cifra između je glupost, greška je to. Ne znam kako je do nje došlo, ali čim sam je primijetio, ispravio sam je", rekao nam je jučer Stazić, kojemu je, bome, trebalo neko vrijeme da omašku zapazi jer iznos od 184 tisuće kuna za stan uredno stoji u svih šest imovinskih kartica koje je SDP-ovac predavao od 2016. pa zaključno s 2019. godinom.

"Nisam prije to detaljno gledao", kazao je Stazić koji nam je i objasnio da predmetnih 80 kvadrata ima u suvlasništvu s bivšom suprugom, a stan je, s obzirom na lokaciju, sad procijenio na otprilike tri tisuće eura po četvornom metru. Nije, međutim, Nenad Stazić jedini zastupnik koji je prva dva mjeseca 2020. godine odlučio iskoristiti za “friškanje” kartice. Je li to upravo zbog kartičnih afera koje svako toliko isplivaju na površinu ili čisto zbog mirne savjesti, ne znamo, ali promjena u siječnju i veljači ove godine, u usporedbi s krajem prošle, ima popriličan broj. Korigirao je, tako, kvadraturu i cijenu svoje kuće u Karakašici mostovac Miro Bulj, koji je u studenom 2019. prijavio 87 kvadrata vrijednosti 300 tisuća kuna, da bi dva mjeseca kasnije upisao ipak 187 četvornih metara od pola milijuna kuna. Kako s kvadraturom, nije, čini se, jasno bilo ni nezavisnom Mariju Habeku jer bivši je SDP-ovac ove godine, osim kuće, u karticu upisao i okućnicu. U ožujku lani imao je kuću od 112 kvadrata u Ivancu za 483.094 kune, a od siječnja ove godine posjeduje u istom gradu kuću s okućnicom od 877 kvadrata vrijedne 558.094 kuna. Posebno je simpatično što je razveden od 2016., ali, izgleda, u odličnim odnosima s bivšom svojtom jer u kartici od ove godine upisanu ima i livadu od 1815 kvadrata procijenjenu na 38 tisuća kuna, koju je dobio na poklon od – bivše punice.

Čamac od 190.000 kuna

Nijedan takav dar, nažalost, nema SDP-ov Orsat Miljenić, ali možda mu supruga ponekad posudi svoj čamac Leidi 600 od 190 tisuća kuna, koji je novost u njegovoj kartici iz siječnja ove godine. A novotariju prijavila je i Ivana Ninčević-Lesandrić iz Mosta, koja je u četrdesetak dana uspjela uštedjeti 60 tisuća kuna, i to “od nesamostalnog rada”. Ili, u prijevodu, od plaće. Posebno se pak usrećio HDZ-ov Branko Bačić, koji je u razdoblju od 20. studenog 2019. do 5. veljače 2020. naslijedio – 26 nekretnina. Među njima samo je jedna kuća u kojoj Bačić ima sitan udio od 4,17 posto, dok su ostalo oranice, voćnjaci i građevinska zemljišta, sve redom u Blatu. Osobno je u pet nekretnina naslijedio 514 tisuća kuna, dok u ostalima ima između dva i 62 posto udjela. Uglavnom jedini vlasnik svojih nekretnina je HDZ-ovac Milan Kujundžić, koji je od lanjskog prosinca do ovog siječnja procijenjenu tržišnu vrijednost svojih kuća i apartmana “digao” između 250 i 600 tisuća kuna.

Korigirao je “na gore” cijene svojih nekretnina i SDP-ov Branko Grčić, ali u usporedbi s karticom iz lanjskog ožujka, što je vjerojatno zbog rasta cijena na tržištu, a zaključio je ovaj zastupnik da kvadrat nije skuplji jedino u garaži pa je za nju procijenio da košta isto kao i lani. Cijene je na tržištu, u odnosu na 2018., kad ju je posljednji put ispunjavao, u kartici iz ove godine popratio i HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević, a osim 19 nekretnina koje je imao i prije dvije godine, ovog je mjeseca upisao i tri nove. Riječ je o stanu u Zagrebu, koji je naslijedila njegova supruga, kući s okućnicom u istom gradu, u kojoj je on nasljedstvom dobio 18 posto, a naslijedio je Milošević i 16 posto livade na Silbi.

