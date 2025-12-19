Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PUTIN NA MARATONSKOJ KONFERENCIJI

Situaciju u Rusiji i na bojišnici pokušavao prikazati ružičastom: 'Nismo započeli rat'

Autor
Dino Brumec
19.12.2025.
u 22:40

Ne smatramo se odgovornima za buduće žrtve jer nismo započeli rat. On je započeo nakon protuustavnog državnog udara u Ukrajini, tvrdi Putin

Ništa na svijetu nije sigurno osim smrti i plaćanja poreza, uzrečica je iz 18. stoljeća koja se pripisuje američkom državniku Benjaminu Franklinu. No u Rusiji je sigurna i treća stvar: da će predsjednik Vladimir Putin jednom godišnje održati svoju poznatu maratonsku konferenciju za novinare pod imenom "Izravna linija", na kojoj odgovara i na pitanja gledatelja, običnih ljudi. To se dogodilo i danas – u čak četiri i pol sata koliko je trajala konferencija Putin je rekao kako je spreman na postizanje mira u Ukrajini, ali i naglasio da Rusija dobro stoji na bojištu. Govorio je ispod velike karte Rusije koja uključuje ne samo Krim, već i četiri ukrajinske regije koje je Rusija protuzakonito anektirala – Zaporižje, Herson, Doneck i Luhansk.

Ključne riječi
rat u Ukrajini konferencija za novinare Vladimir Putin

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
22:59 19.12.2025.

Nenormalno biće.

RO
robertmark
23:56 19.12.2025.

Kako objasniti da tako veliki narod ruski, koji je podigao veliku revoluciju danas dozvoljava diktaturu, teror Putina i njegovih zločinaca, da se ponašaju kao uplašene ovce koje šišaju na najgrublji način.

KA
kantalonac
23:46 19.12.2025.

Rado se sjetim jedne pjesme grupe Smokie. Nešto kao Alice. Jedna novija varijanta ide nekako kao: "Who is f..k the Putin".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!