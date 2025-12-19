Situaciju u Rusiji i na bojišnici pokušavao prikazati ružičastom: 'Nismo započeli rat'

Ništa na svijetu nije sigurno osim smrti i plaćanja poreza, uzrečica je iz 18. stoljeća koja se pripisuje američkom državniku Benjaminu Franklinu. No u Rusiji je sigurna i treća stvar: da će predsjednik Vladimir Putin jednom godišnje održati svoju poznatu maratonsku konferenciju za novinare pod imenom "Izravna linija", na kojoj odgovara i na pitanja gledatelja, običnih ljudi. To se dogodilo i danas – u čak četiri i pol sata koliko je trajala konferencija Putin je rekao kako je spreman na postizanje mira u Ukrajini, ali i naglasio da Rusija dobro stoji na bojištu. Govorio je ispod velike karte Rusije koja uključuje ne samo Krim, već i četiri ukrajinske regije koje je Rusija protuzakonito anektirala – Zaporižje, Herson, Doneck i Luhansk.