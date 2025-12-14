Ubojica iz Bedekovčine više puta prijavljivan. To je 19. žena koja je ubijena u Hrvatskoj 2025. godine

Ubojstvo i samoubojstvo. Tako je policija okvalificirala još jedan tragičan i nasilan događaj, koji ima već puno puta viđen obrazac ponašanja, tijekom kojeg je ubijena još jedna žena. Od početka godine ukupno 19. Tragedija se dogodila u Bedekovčini oko 1 sat u noći na 14. prosinca, kada je 43-godišnjak hicima iz vatrenog oružja, kako se sumnja, ubio svoju 39-godišnju suprugu, nakon čega je ubio i sebe.

Policija je jučer obavljala očevid i prikupljala dokaze, no po neslužbenim informacijama, 43-godišnjak im nije bio nepoznat jer je već prije višestruko kazneno i prekršajno prijavljivan zbog obiteljskog nasilja. Jednu prekršajnu prijavu za obiteljsko nasilje, također po neslužbenim informacijama, imala je i 39-godišnjakinja. Činjenica da je 43-godišnjak višestruko prijavljivan za nasilje unutar obitelji znači da ono što se događalo unutar te obitelji za institucije očito nije bila nepoznanica, kao što je očito da oni koji su trebali reagirati nisu reagirali na vrijeme. I pritom uopće nije bitno koja je institucija zakazala – policija, pravosuđe, Centar za socijalnu skrb...

Bitno je da već po tko zna koji put postoji prepoznatljivi obrazac ponašanja počinitelja, na koji u društvu u kojem je nasilje postalo općeprihvaćeno i normalno nitko ne reagira. Tu ne-reakciju na koncu netko plati životom. Najčešće žene, pa su u posljednjih 20-ak dana u Hrvatskoj ubijene četiri, a još su dvije bile žrtve pokušaja ubojstva. Među potonjima je i 21-godišnjakinja koju je 12. prosinca u 14.45 na području Velike Gorice nožem napao njezin 26-godišnji dečko. I to na cesti zbog, kako je priopćila policija, ranijih nesuglasica. On je uhićen, a ona, srećom, lakše ozlijeđena.

Što se tiče žena ubijenih u zadnjih 20-ak dana, jednu je ubio sin, jednu šogor dok je pokušavao ubiti svoju bivšu suprugu, a dvije su žene ubili njihovi partneri. Dvojica počinitelja ubila su i sebe, treći se pokušao ubiti, dok je četvrti nakon zločina pobjegao u Sloveniju, gdje je dan-dva kasnije uhićen te izručen Hrvatskoj. I taj je počinitelj otprije bio poznat i policiji i pravosuđu jer je imao 35 kaznenih prijava, uglavnom zbog imovinskih i prometnih prekršaja, a na dan zločina za koji se sumnjiči, trebao se javiti na izdržavanje kazne. Za dvojicu počinitelja nije poznato jesu li i oni zbog nečeg ranije bili prijavljivani.

I dok se javnost zgraža nad svakom novom ubijenom ženom, političari, načelno, oštro osuđuju nasilje nad ženama i nasilje općenito te se “bore” protiv njega. Koliko je ta “borba” doista bitna, vidi se iz državnog proračuna za 2026. iz kojeg će se za prevenciju nasilja utrošiti samo 32 milijuna eura. I to u društvu u kojem je nasilje, na svim razinama, postao novi oblik “komunikacije”. Nasilje nad ženama svi načelno osuđuju, no istovremeno se žene stalno podsjeća da su u ovom društvu, a i šire, ipak – drugotne.

Koliko, možda se ponajbolje vidi iz “Istraživanja o ubojstvima žena u Hrvatskoj od 2016. do 2024.”, koje su za MUP provele Mirjana Kondor-Langer, Anita Matijević i Suzana Kikić. Iz tog istraživanja proizlazi da je od 2016. do 2024. u Hrvatskoj ubijeno 147 žena, 50 posto tih ubojstava policija je kvalificirala kao teška, 90,8 posto ubijenih žena je ubijeno u zatvorenom prostoru, najčešće svom u domu, a broj ubijenih žena 2024. bio je dvostruko veći nego 2023., jer ih je lani ubijeno 18, a 2023. devet.