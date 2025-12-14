U svijetu svaki dan u krugu obitelji bude ubijeno 137 žena: Teška ubojstva svugdje oko nas

Svakih deset minuta negdje u svijetu neka žena ili djevojka bude ubijena u krugu svoje obitelji, a njezin je ubojica ili njezin intimni partner ili član obitelji. To znači da 137 žena dnevno smrtno strada unutar svoje obitelji, koje se iz sigurnih mjesta, što bi obitelj po definiciji trebala biti, pretvara u smrtonosnu zamku za žene i djevojke. Lani je diljem svijeta ubijeno 83.000 žena i djevojka, a od te stravične brojke, njih 50.000 ili 60 posto, ubijeno je unutar obitelji. Porazne su to brojke koje su u svom nedavnom izvješću objavili Ujedinjeni narodi (UN), kako bi se osvijestilo da se femicid ne događa negdje drugdje, već svuda oko nas. Ako je suditi po brojkama koje je objavio UN, obitelj i dom su za žene i djevojke najnesigurnije mjesto na svijetu. Usporedbe radi, dok 60 posto žena i djevojka bude ubijeno unutar obitelji, kada su muškarci u pitanju, ta je statistika znatno niža. Njih unutar obitelji bude ubijeno 11 posto godišnje. "Femicid nije izolirani incident, već je on posljedica kontinuiranog nasilja, koje može biti psihičko i verbalno, prije nego što postane fizičko. U posljednje vrijeme bilježi se i porast nasilja i uznemiravanja putem interneta, a i takva vrsta nasilja može dovesti do femicida", upozorio je UN u svom izvješću. S tim stravičnim brojkama identificirati se, na žalost, može i Hrvatska, jer ove godine ubijeno je već 18 žena, a ti nasilni činovi ponovno su došli u središte pozornosti javnosti nakon dva ubojstva koja su šokirala javnost ovih dana.