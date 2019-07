Zašto sam mu zapalio auto? Nije mi dopustio da vidim svoje dijete

Mercedes S 63 AMG bijele boje s crnim krovom u 3.08 sati 6. prosinca 2017. vozio je Rujanskom ulicom u Zagrebu. Kada je došao do kućnog broja 13, automobil je parkirao.

Na parkingu je ostao do 3.11 te se potom odvezao. Isti automobil ponovo se pojavio u Rujanskoj iste noći u 5.27, s time da je vozač prije stao u Ožujskoj 9. Kada je stao, iz vozila je izišao nepoznati muškarac koji je pješice krenuo prema parku sa stražnje strane zgrade u Rujanskoj 9.

Foto: Filip Kos/PIXSELL Tri tjedna Đorđe Vuletić i Tomislav Sabljo pratili su Igora Kodžomana kako bi utvrdili kada je nabolje vrijeme za napad

I dok taj nepoznati muškarac hoda s PVC kanistrom u ruci, Mercedes se vozi dalje Ožujskom. Neznanac dolazi do parkinga u Rujanskoj 9. Ondje je parkiran automobil čiji je vlasnik Krešimir Antolić, bivši policajac i sadašnji šef sigurnosti u GNK Dinamo. Koju minutu kasnije, automobil je u plamenu, na mjesto događaja uskoro dolaze policija i vatrogasci, a dok se oni vrte oko zapaljenog vozila, između 5.30 i 5.42 ponovo je primijećen Mercedes S 63 AMG.

Upetljao i prijateljeva oca

Vozilo se kratko vrijeme zadržalo na tome mjestu prije nego što se udaljilo u smjeru Srednjaka. Godinu i pol dana kasnije doznat će se da se tim automobilom koristi Tomislav Sabljo, koji očito nije bio svjestan da su nadzorne kamere s okolnih objekata snimile njegovo kretanje te noći.

Te snimke, kao i činjenica da vozilo koje koristi ima SIM karticu, iz čije je analize vidljivo da je u spomenutom trenutku bio u Rujanskoj, dovest će do toga da Sabljo sada bude osumnjičen da je naložio palež Antolićeva automobila. Što je motiv tog paleža, zasad se ne zna i možda će se utvrditi predstojećom istragom. U međuvremenu, Sabljo i 14-orica osumnjičenika uhićenih u akciji Tebra u subotu navečer završili su u Remetincu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio im je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Nekim osumnjičenicima istražni zatvor određen je i zbog opasnosti od bijega te zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Njih 15-ero te još pet osoba, koje se trenutačno nalaze u hrvatskim zatvorima zbog raznih razloga, USKOK sumnjiči da su bili dio zločinačke organizacije u sklopu koje su od 2016. do 2019. prokrijumčarili oko 16 tona marihuane. Osim krijumčarenjem drogom, skupina se bavila paležima vozila, a planirali su i napad na Igora Kodžomana, bivšeg predsjednika uprave Dinama. Osim Antolićeva vozila, sumnja se da su početkom 2018. zapalili i vozilo Marka Z., redara u klubu Sokol. Sablju sumnjiče da je organizirao da mu zapale vozilo, i to zato što ga je u jednom prije Marko Z. zbog nekog razloga izbacio iz kluba. Zanimljivo je da je Sabljo večer prije no što je Marku Z. zapaljeno vozilo, nazvao redara te mu kazao da se ne ljuti na njega.

Taj razgovor, kao i desetak drugih njihovih kontakata policija je snimila tijekom tajnog praćenja i prisluškivanja Sablje. Sabljo je redara zvao oko 20 sati 20. siječnja 2018., no već u 2 sata 21. siječnja 2018. redarevo vozilo bilo je u plamenu. Sabljo je prethodno, kako se sumnja, dulje vrijeme pratio kretanje Marka Z. Da nije previše razgovarao preko mobitela, ne znajući da mu je policija postavila bubu u automobil, Sabljini poslovi možda se ne bi otkrili. Kao što se možda ne bi otkrilo ni da on stoji iza još dva paleža za koje je angažirao neke druge ljude. Koji pak, ispostavit će se, nisu bili baš previše oprezni.

Pa su tako vozilo Želimira K. zapalili 7. studenoga 2018. na Prisavlju oko 18 sati. Za taj palež su još prije optuženi Karlo Pick i Richard Presečan, a po njih je nezgodno bilo to što je jedan slučajni prolaznik vidio kada su na vozilo postavili ruksak koji je malo nakon toga planuo. Taj prolaznik je potom vidio i motocikl kojim su se počinitelji udaljili, a zapamtio je i da je jedan od počinitelja imao bijelu kacigu. I na sve to, policija je snimila Sablju kako razgovara s Pickovim ocem te mu govori da se riješi motocikla iz garaže, što je on i učinio za novčanu nagradu. Na meti Sabljine osvete našao se i Alen M., pravosudni policajac, koji se Sablji zamjerio dok je bio na izdržavanju jedne od kazna.

Odustali, ali i dalje pričali

– Nije mi dao da vidim dijete koje mi je došlo u posjet – lakonski je Sabljo svojim prijateljima objasnio zašto je tražio da se zapali i vozilo Alena M.

Prije no što mu je vozilo zapaljeno, i on je jedno vrijeme bio praćen, a pratio ga je osobno Sabljo, koji je, kako bi prikrio tragove, u tim situacijama zvao suprugu da dođe po njegov mobitel. Inače, u tajnim razgovorima snimljeno je i kako se razgovara o tome tko bi uz Picka bio najbolji za taj posao. Izbor je na kraju pao na Josipa Nikića, a vozilo je Alenu M. zapaljeno 2. travnja 2019. u 17.40 pred njegovom kućom.

Kako su pratili četvorku kojoj su zapaljena vozila, Sabljo i Đorđe Vuletić, kako se sumnja, pratili su i Kodžomana, i to tri tjedna u ožujku ove godine. Znali su da ujutro vozi dijete u školu, pa se vraća kući prije no što ode na posao. Smatrali su da je upravo to vrijeme prije odlaska na posao najbolje za napad, a po njima dvojici, najpodobniji za taj posao trebali su biti Josip Devčić i Siniša Žalac, koji su se također uključili u praćenje.

No na kraju napad na Kodžomana, kojega su iz zasad nepoznatog razloga htjeli pretući, nije uspio jer je Vuletića tijekom praćenja Kodžomana snimila nadzorna kamera. Stoga su od toga odustali, no o svemu tome su razgovarali dok ih je policija prisluškivala. Tijekom prisluškivanja policija je tajno snimila dosta toga, uključujući i jedan razgovor iz kolovoza 2018. u kojem se Sabljo hvali da su on i Tomislav Sučić, koji mu je inače kum, tijekom 2017. prevezli između 15 i 18 tona marihuane.

Osumnjičenici dovedeni pred Županijski sud