Osumnjičenima određen istražni zatvor: Šefovi na 15 tona trave 'zaradili' 11 milijuna eura

Kako u nepune tri godine “zaraditi” gotovo 11 milijuna eura, pitanje je na koje odgovor onima koje to zanima bez sumnje mogu dati Tomislav Sabljo i Tomislav Sučić.

Jer njih dvojica su, kako se sumnja, upravo toliko novca “zaradili” od rujna 2016. do svibnja 2019. I zbog toga su se sada našli među 20 osoba koje sumnjiče da su bili dio zločinačkog udruženja koje je, među ostalim, u spomenutom razdoblju u Hrvatsku preko BiH i Crne Gore iz Albanije prokrijumčarilo najmanje 15,7 tona marihuane te 1,3 kilograma kokaina.

Tri tjedna pratili Kodžomana

Spomenuta skupina, tvrde MUP i USKOK, nije se bavila samo krijumčarenjem droge, već je zapalila i četiri vozila, među kojima i ono Krešimira Antolića, šefa sigurnosti u Dinamu, te planirala napad na Igora Kodžomana, bivšeg predsjednika uprave Dinama. Osim što su planirali napad na Kodžomana, napadali su i zastrašivali i neke druge osobe od kojih su prijetnjama i batinama pokušali naplatiti dugove.

Policija ih je “na radaru” imala oko godinu i pol, a za to vrijeme su ih tajno pratili i prisluškivali, i to tako da su im ozvučili vozila, stanove, kuće, poslovne prostore, mobitele... Policiji su Sabljo i ostali bili zanimljivi ponajviše zbog njihovih poslova s drogom, no usput se doznalo i da su u ožujku 2019. planirali napad na Kodžomana te da su imali svoje prste u paležima vozila. Osim Antolićeva vozila, zapalili su i vozila jednog poduzetnika, jednog pravosudnog policajca te jednog redara.

Što se Kodžomana tiče, za planiranje napada na njega sumnjiče se Sabljo i Đorđe Vuletić, a za počinjenje napada, kako se sumnja, angažirali su Sinišu Žalca. Kodžomana su pratili tri tjedna, no od napada su odustali zato što su u jednom trenutku shvatili da su pod prismotrom. Vuletića, koji je do 1993. i sam bio policajac, a potom je prešao s druge strane zakona te završio na optuženičkoj klupi tijekom suđenja tzv. zločinačkoj organizaciji, sumnjiče i da je, zajedno sa Sabljom, 29. lipnja prijetio D. S., pokušavajući protupravno od njega naplatiti dug.

– Dat ćeš nam pare ili ćemo ti propucati noge – navodno je Vuletić kazao D.Š. koji je prijetnju, pojačanu batinama, ozbiljno shvatio pa je Vuletiću i Sablji dao automobil i 7000 kuna.

Što se poslova s drogom tiče, Sabljo, za kojeg kriminalni kuloari kažu da je “Zdravko Mamić kriminalnog miljea”, odnosno osoba koja puno i svašta priča, očito je bio glavni igrač. Sumnja se da je zajedno sa Sučićem organizirao cijeli posao dopremanja marihuane iz Albanije, a osim njih dvojice u tu su priču, kako se sumnja, bili uključeni i Goran Novak, braća Zdravko i Toni Bilić, policajka Antonela Govorko, Mirko Sertić, Goran Vidović, Karlo Pick, Dejan Novak, Marijo Rakidžija, Filip Mijalić, Hrvoje Šimić, Božidar Bošković, Tomislav Tomaš... Svatko od njih imao je točno određenu ulogu unutar zločinačkog udruženja, a nabava droge bila je Sabljin i Sučićev posao.

Brod i BMW 3 za drogu

Nakon što bi droga stigla iz Albanije, Zdravko Bilić bi je skladištio na području BiH, dok se Antonela Govorko, kao pripadnica granične policije RH, brinula da droga neometano prijeđe iz BiH u Hrvatsku. Kada je droga ušla u Hrvatsku, Zdravko Bilić bi je ili u Vrgorcu predavao svom bratu Toniju ili bi je odvezao u Dugopolje kupcima Hrvoju Šimiću i Tomislavu Tomašu.

Za prijevoz marihuane od Vrgorca do Zagreba bili su zaduženi Goran Vidović i Mirko Sertić, koji je drogu skladištio u svojoj kući u Kupincu. Preprodajom te droge, kako se sumnja, bavili su se i Filip Mijalić, Dejan Novak, Mario Rakidžija, Božidar Bošković te Karlo Pick, koji ju je, kao pripadnik zločinačke organizacije i osoba od Sabljina i Sučićeva najvećeg povjerenja, dobivao po sniženoj cijeni. Sabljo, Sučić i Vidović su u kolovozu 2018. boravili u Albaniji i tada su dogovorili kupoprodaju između tone i pol i dvije tone marihuane.

Tada je dogovoreno da bi se ta droga isporučivala u pravilnim vremenskim razmacima u manjim količinama, a cijena po kilogramu iznosila je od 200 do 300 eura. Kao predujam za kupnju marihuane, Sabljo, Sučić i Vidović su Albancima od kojih su marihuanu kupovali isporučili brod u Sučićevu vlasništvu.

Desetak dana kasnije, isporučeno im je 120 kilograma marihuane, za što su platili 15.000 eura, a droga im je isporučena u Ljubuški gdje je prvo uskladištena u jednoj kući, a potom je uz pomoć Antonele Govorko prvih 70 kilograma prokrijumčareno preko granice. Droga je potom skladištena u Kupincu, prije no što je preprodana. Po sličnom obrascu izvedena su i sva ostala krijumčarenja, a u rujnu 2018. kao sredstvo plaćanja 100 kilograma marihuane, Albancima je isporučen BMW 3. U tom “poslu” Sabljo i Sučić “zaradili” su 11 milijuna eura, Zdravko Bilić oko 61.650 eura, a Sertić oko 8500 eura. Od 20 osumnjičenika, njih je pet otprije na izdržavanju kazne, dok je ostaloj 15-orici određen jednomjesečni istražni zatvor.