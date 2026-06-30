Za dva dana na snagu stupaju velike promjene u Njemačkoj: Pogledajte što se sve mijenja

Već od četvrtka, 1. srpnja, stupa na snagu niz značajnih promjena koje će utjecati na milijune građana, umirovljenika, putnika i potrošača u Njemačkoj. Od većih mirovina preko poreznih olakšica do strožih pravila za socijalnu pomoć i skuplje online kupovine izvan EU.

Veće mirovine za više od 21 milijun umirovljenika

Umirovljenici mogu očekivati ugodno iznenađenje već u srpnju. Mirovinske isplate bit će povećane za 4,24 posto, što je godišnje usklađivanje s rastom plaća. Primjerice, umirovljenik koji prima 1000 eura mjesečno dobit će oko 42,40 eura više. Ova mjera obuhvaća više od 21 milijun korisnika mirovinskog sustava.

Porezna prijava – samo jednim klikom

Od 1. srpnja uvodi se znatno olakšano podnošenje porezne prijave putem aplikacije na pametnim telefonima i tabletima. U prvoj fazi ovu mogućnost moći će koristiti oko 11,5 milijuna ljudi – prije svega samci, zaposleni bez djece, umirovljenici. Nakon registracije u aplikaciji 'MeinElster+', porezni ured će automatski pripremiti ispunjenu poreznu prijavu s podacima koje već posjeduje za 2025. godinu. Uz pristanak korisnika, prijava se može poslati doslovno jednim klikom, ili se po potrebi može dopuniti i izmijeniti. Prjava za kalendarsku godinu 2025. mora se predati do 31. srpnja 2026. Za one koji koriste poreznog savjetnika, rok se produžuje do 30. travnja 2027.

Građanski dohodak postaje 'osnovna potpora dohotku' – stroža pravila

Iako naziv mijenja, sustav ostaje isti, ali s oštrijim uvjetima. Umjesto dosadašnjeg građanskog dohotka uvodi se osnovna potpora dohotku s pojačanim sankcijama za nepoštivanje obveza. Ukida se i razdoblje čekanja tijekom kojeg su primatelji mogli zadržati veću imovinu. Sada će svi koji posjeduju imovinu iznad dopuštenih granica morati prvo koristiti vlastita sredstva prije nego što zatraže državnu pomoć.

Jeftinije avionske karte zahvaljujući nižem porezu

Od srpnja se smanjuje porez na avionske karte za letove iz Njemačke. Izmjenom zakona, koju je Bundestag usvojio u svibnju, porez će se smanjiti za između 2,50 i 11,40 eura po letu, ovisno o ruti. Međutim, hoće li to doista pojeftiniti avionske karte ovisi o tome hoće li zrakoplovne tvrtke prenijeti uštede na putnike . S obzirom na nagli porast cijena kerozina, to se smatra upitnim.

Stupanj smanjenja poreza na karte ovisi o odredištu odgovarajućeg leta: Za kratke letove smanjit će se s trenutnih 15,53 eura na 13,03 eura, za srednje duge letove s 39,34 eura na 33,01 eura, a za duge letove sa 70,83 eura na 59,43 eura.

Online kupovina izvan EU postaje skuplja

Od 1. srpnja uvodi se fiksna carina od tri eura po kategoriji proizvoda na sve pošiljke vrijednosti do 150 eura iz zemalja izvan Europske unije (uz postojeći uvozni PDV). Od tog datuma, na pošiljke vrijednosti manje od 150 eura naplaćivat će se fiksna carina od tri eura po kategoriji proizvoda, uz postojeći uvozni PDV, kako objašnjava Berlinski centar za potrošače. Nadalje, neki pružatelji usluga dostave naplaćuju naknadu za carinsku deklaraciju ako pošiljatelj to već nije učinio. To može brzo povećati trošak naručivanja od trgovca izvan EU, posebno za jeftine artikle, do točke u kojoj se više ne isplati: Zagovornici potrošača navode primjer gdje bi maska za telefon vrijedna sedam eura na kraju mogla koštati gotovo 20 eura, piše Spiegel.

Kölnska katedrala uvodi ulaznicu od 12 eura

Od 1. srpnja posjetitelji će morati platiti 12 eura za ulaz u poznatu Kölnsku katedralu. Novac je namijenjen pokrivanju troškova održavanja, zaštite i rada ove svjetske baštine. Ulaz ostaje besplatan za vjernike koji žele moliti, te na određene dane u godini.

Zabranjeno trgovanje kaznenim bodovima u prometu

Od 1. srpnja prenošenje prometnih kaznenih bodova (Flensburg) na drugu osobu postaje kazneno djelo. Novčane kazne za prekršaje i pokušaje mogu doseći i do 30.000 eura.

Lakše odstreljivanje vukova

Vukovi su uvršteni u Savezni zakon o lovu kao divljač, što omogućuje lakše upravljanje njihovom populacijom. Savezne države mogu dopustiti lov u područjima gdje je populacija stabilna, u razdoblju od 1. srpnja do 31. listopada. Ako vuk napadne stoku, može se ustrijeliti odmah, bez obzira na sezonu.

Veće minimalne plaće za njegovatelje

Minimalne plaće za zaposlenike u skrbi za starije osobe dodatno će se povećati. Za medicinske sestre prvo povećanje stupit će na snagu 1. srpnja, s trenutnih 16,10 € na 16,52 € po satu.

Ove promjene odražavaju kombinaciju fiskalnih olakšica, socijalnih prilagodbi i zaštite potrošača u Njemačkoj. Neke će donijeti olakšice, dok će druge, poput online kupovine ili strožih socijalnih pravila, zahtijevati prilagodbu građana.