RASLE CIJENE ENERGIJE, HRANE, PIĆA...

Novi skok poskupljenja u Hrvatskoj: Gora inflacija u EU bila je samo u Bugarskoj

Slavica Cvitanić/Hina
30.04.2026.
u 11:28

Najveći pritisak na kućne budžete i dalje dolazi iz sektora energije. Na godišnjoj razini cijene energije skočile su čak 17,5 posto, što je daleko najizraženiji rast među glavnim komponentama potrošačke košarice.

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u ovogodišnjem travnju 5,8 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija osjetnije ubrzala na godišnjoj razini. DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u travnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec cijene porasle za 1,5 posto. Tako je, nakon što je lanjskog prosinca iznosila 3,3 posto, u siječnju ove godine 3,4 posto, u veljači 3,8 posto, u ožujku 4,8 posto, inflacija u travnju, dominantno pod utjecajem cijena energije, ubrzala svoj rast na godišnjoj razini na 5,8 posto. Riječ je o stopi inflacije koja je zadnji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine.

Dominantno je na rast inflacije na godišnjoj razini utjecala energija, s rastom cijena za 17,5 posto. Znatnije su poskupjele na godišnjoj razini i usluge, za 8,2 posto, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 3,5 posto. Cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda, pak, pale su 0,6 posto. Na mjesečnoj razini, cijene energije više su za 4,9 posto, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 1,7 posto, a usluga za 1,2 posto. Istodobno su, prema prvoj procjeni, cijene hrane, pića i duhana u prosjeku ostale na istoj razini.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u Hrvatskoj mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (usporedive s inflacijom u članicama EU), prema prvoj procjeni, u travnju 2026. u odnosu na travanj 2025. u prosjeku su više za 5,4 posto, a u odnosu na ožujak 2026. za 1,4 posto. Po podacima Eurostata, najvišu stopu inflacije u travnju u EU imala je Bugarska, 6,2 posto, a potom Hrvatska 5,4 posto. Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za travanj 2026. bit će objavljeni 15. svibnja, najavljuju iz DZS-a.

Komentara 4

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
12:19 30.04.2026.

Jadranski tigar rastura 👍👍🤣🤣

AO
AP_OZEMpiček
12:18 30.04.2026.

Toliko o tome da uvođenje eura nema veze s inflacijom.

Avatar Certilian
Certilian
12:13 30.04.2026.

Za ovo su krivi Kanarinac, Bibi i naravno levičari možemovci..

