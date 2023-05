'Zakazao je cijeli sustav, ako se nešto brzo ne napravi bit će još žrtava'

Od ranoga jutra danas su učenici drugih škola, prijatelji, roditelji, nastavnici i građani dolazili položiti vijence i zapaliti svijeće u spomen na osmero učenika OŠ Vladislava Ribnikara i zaštitara škole koji su u školi ubijeni u srijedu ujutro u Beogradu. Bilo je potresno gledati uplakanu djecu i odrasle koji nisu znali što reći i kako se nositi s ovom nezapamćenom tragedijom zbog koje su u Srbiji proglašena tri dana žalosti.

– Ovo je strašno. Mislila sam da se takve stvari mogu dogoditi samo u Americi, ali vidim da su došle i kod nas. Ne znam što i kako dalje. Što da kažem svojim učenicima, kako da ih utješim. Gledam ih i vidim da su uplašeni. Svima su oči pune suza. Ovo je rezultat društva u kojem živimo i našeg odnosa prema društvenim vrijednostima. Moramo nešto što prije napraviti kako nam se više ovakvi slučajevi ne bi ponavljali – rekla nam je nastavnica Jovanka koja je sa svojim školskim razredom došla upaliti svijeće i položiti cvijeće.

Ispred OŠ Vladislava Ribnikara upaljeno je na tisuće svijeća, a građani su u spomen na ubijenu djecu ostavljali plišane igračke, nogometne lopte, dres nogometne reprezentacije Srbije... Danas ujutro u školu su prvi put otkako se dogodio zločin i nakon što je obavljen očevid ušli i neki od zaposlenika škole. Čim su otvorena vrata, začuo se plač.

– Ne znam kako ću nastaviti raditi ovdje i hoću li uopće to moći. Ne znam ni kako će djeca to prebroditi i vratiti se u školske klupe. Pa tu je ubijeno devetero ljudi – kroz suze nam je rekla jedna od zaposlenica škole.

U međuvremenu u medije izlaze i detalji ovoga nezapamćenoga zločina. Učenica Vanja Pejčić kazala nam je da je 13-godišnji dječak tražio pomoć od svih u školi, ali da je nije dobio. Pri tome, kako kaže, ne opravdava to što je on napravio, ali i ističe da se neke stvari moraju drugačije raditi i na neke stvari treba reagirati puno ranije. Objavljen je i toksikološki nalaz ubojice koji se pokazao negativnim. Doznalo se i da je u svoj krvavi pohod ponio dva pištolja te iz njih ispalio ukupno 57 metaka. Tri spremnika za pištolj ostala su nedirnuta, kao i četiri Molotovljeva koktela koja je imao u ruksaku. Djelovao je planski, što potvrđuje i karta škole po kojoj se kretao, ali i popis učenika koji su mu bili mete. Zapanjuje i njegova mirnoća tijekom ubojstava koja je objašnjena činjenicom da ga je otac vodio u streljanu od njegove 12. godine, a usto je trenirao airsoft. Prema riječima roditelja preživjele djece, ona su se učionici skrivala ispod stolova, a on je išao i redom pucao u njih. Da se radi o dječaku koji je imao nekakav problem, govore i riječi načelnika beogradske policije Veselina Milića koji je otkrio neke okolnosti koje su se odvijale u vrijeme zločina.

VIDEO Revoltirana građanka Beograda: 'Nije se drogirao, ništa nije radio... Bio je zlo'

Traže ostavku ministra

– Kada je dječak pozvao policiju, rekao je da je pucao u ljude u školi i da je on psihopat koji se mora smiriti. To je rekao i kada je pozvao dežurnog djelatnika Komandno-operativnog centra. U prvom pozivu policiji rekao je da smatra da je nakon pokolja, budući da ga hvataju strah, panika i čudno disanje, bilo ispravno pozvati policiju i prijaviti incident – rekao je Milić.

Kako god, malodobni višestruki ubojica sada je na Odjelu za neuropsihijatriju u Beogradu, i dalje je u stanju šoka. Potvrdila je to medijima Irina Borović, njegova odvjetnica koja zastupa i njegova oca, rekavši da se radi o delikatnoj situaciji u kakvoj se Srbija i srpska javnost još nikada nisu našli. Istaknula je i da dječak, s obzirom na to da ima samo 13 godina, ne može pravno odgovarati bez obzira na činjenicu što je utvrđeno da je on počinio zločin. Potvrdio je to za Večernji list i beogradski odvjetnik Ivan Simić rekavši kako nitko mlađi od 14 godina ne može odgovarati za svoje postupke.

– Uzimajući u obzir ovu činjenicu, nema kaznene odgovornosti za dijete koje je počinilo ovaj zločin. Svatko tko ima manje od 14 godina tretira se kao dijete te samim tim predstavlja najzaštićeniji objekt kaznenog prava te je isključena njegova odgovornost za bilo koje kazneno djelo – rekao je Simić napominjući da nije zahvalno prognozirati sudbinu djeteta koje je počinilo kazneno djelo.

VIDEO Beograđani u suzama: Ovo je nešto što se taložilo u našem društvu i sad je eskaliralo

I dok malodobni napadač neće kazneno odgovarati, njegovi roditelji su privedeni i određen im je pritvor od 48 sati. Oni bi se danas trebali pojaviti pred državnim odvjetnikom u Srbiji, a za očekivati je da će im pritvor biti produljen. Interesantno je da ni u jednom trenutku pred brojne okupljene novinare iz cijele Europe u ova dva dana nije stala ravnateljica škole kao ni ministar obrazovanja Branko Ružić čija se ostavka sve glasnije traži. Zato se oglasio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio neke promjene kako se ovakvi slučajevi u budućnosti ne bi ponavljali. Predložena je stroža kontrola naoružanja, kako se naoružanje drži, tko sve koristi streljane... Posebno je interesantan prijedlog da se dobna granica, ispod koje se ne može kazneno odgovarati, s 14 spusti na 12 godina.

Defektologinja Branka Roganović rekla je da vršnjačko nasilje u Srbiji eskalira iz dana u dan, da se pitanja množe, ali i da to neće prestati samo od sebe kao što nije samo od sebe ni nastalo ni započelo. Pozvala je nadležne da spriječe buduće ovakve slučajeve rekavši kako oni to mogu ako žele. Podsjetila je i na razne reality programe u kojima se promovira sve što ne valja, nasilje na televiziji, kriminalce koji se reklamiraju po školama i sl.

Nove prijetnje i napadi

– Ako se nešto brzo ne napravi, bit će još žrtava, a ovo što se dogodilo u Beogradu samo je početak svega što se može iz toga izroditi. Kazne su male. Zakazao je cijeli sustav, a mi živimo u nenormalnom društvu – rekla je Roganović.

A da se nešto hitno treba napraviti, govore i današnje informacije prema kojoj je u Gimnaziji Ruđera Boškovića u Beogradu bivša 15-godišnja učenica nožem ozlijedila jednoga učenika i nastavnicu. Jedan pak devetogodišnjak, također u Beogradu, u pratnji roditelja morao je doći u policiju jer je imao popis učenika koje želi ubiti. U Obrenovcu je policija uhitila oca učenika jedne škole jer je u školu donio plastični pištolj. Pojavila se i poruka učenika iz Bihaća koji je putem Facebooka zaprijetio da će ubiti učenike i zaposlene u tamošnjoj Ekonomskoj školi.

"Onaj dječak što je ubio osmero djece je kraljina za mene! Onakvo nešto i ja spremam već duže vrijeme za Ekonomsku školu u Bihaću. Bit će nezapamćen masakr u Bihaću, to vam se kunem životom! Kad ste me znali svi osuđivati i izbjegavati, zbog toga će biti teror", napisao je ovaj dječak na svom Facebook profilu.

VIDEO Građani Beograda: Djeco, oprostite nam što smo dopustili da odrastete u ovakvim uvjetima